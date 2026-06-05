30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Mitme nurga alla seadistatav triikimislaud
OptimalTEMP tehnoloogia
OptimalTEMP-tehnoloogia
Ergonoomiline triikraua disain
Integreeritud kitsenev ning mitme nurga alla seadistatav ja pööratav triikimislaud paindlikuks ja mugavaks triikimiseks. Tugevamate kangaste horisontaalseks triimiseks või õrnemate kangaste vertikaalseks aurutamiseks. Ja kõige muu jaoks nende vahel.
Kahekordne kuumutamine võimaldab kortsude eemaldamiseks võimsat ja läbitungivat auru paremini kui aurutriikraud seda suudab*.
Ergonoomiline iron+ triikraud on kuni kaks korda kergem kui tavaline aurutriikraud** ning tagab mugava kortsude eemaldamise
4.5
5-st
66
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Scorpion7797
15/09/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Виріб має чудові функціі
Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
sov.
03/02/2025
Україна
Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. coli, S. aureus, C. albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga
Võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega
võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijatele, tootepaigutuse test oktoobris 2022