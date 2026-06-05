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  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud
  • Triikimine ümberkujundatud

All-in-One 8500Kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus

AIS8540/80

4.5
| (66) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Triikimine ümberkujundatud
Philipsi kõik-ühes triikimis- ja aurukeskus 8500 on mängumuutev lahendus, et parim välja näha. Aurutamise ja triikimise kombinatsioon on mugav segu lihtsast käsitsemisest ja võimsast jõudlusest. Mitmekülgne lahendus, mis hoiab kortsud eemal.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Mitmekülgsem, suurem jõudlus ja mugavus**

Triikimine ümberkujundatud

  • Mitme nurga alla seadistatav triikimislaud

  • OptimalTEMP tehnoloogia

  • OptimalTEMP-tehnoloogia

  • Ergonoomiline triikraua disain

Integreeritud muudetava nurgaga laud tagab paindliku mugavuse

Integreeritud muudetava nurgaga laud tagab paindliku mugavuse

Integreeritud kitsenev ning mitme nurga alla seadistatav ja pööratav triikimislaud paindlikuks ja mugavaks triikimiseks. Tugevamate kangaste horisontaalseks triimiseks või õrnemate kangaste vertikaalseks aurutamiseks. Ja kõige muu jaoks nende vahel.

Kahekordne kuumutamine paremaks jõudluseks*​

Kahekordne kuumutamine paremaks jõudluseks*​

​​Kahekordne kuumutamine võimaldab kortsude eemaldamiseks võimsat ja läbitungivat auru paremini kui aurutriikraud seda suudab*.

Ergonoomiline iron+ triikraud muudab triikimise kergeks

Ergonoomiline iron+ triikraud muudab triikimise kergeks

Ergonoomiline iron+ triikraud on kuni kaks korda kergem kui tavaline aurutriikraud** ning tagab mugava kortsude eemaldamise

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

66

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

3

05/06/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

15/09/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Виріб має чудові функціі

Користуюся вже більше місяця і недоліків не знайшла ( я мала систему для прасування від іншого виробника і мала з чим порівнювати). Велика і міцна дошка, зручний утюжок , навіть на мінімальній силі пару прасує ідеально, є можливість безперервної подачі пари! Нуу і дизайн - ідеальний ! Вихваляю і всім рекомендую 😊

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

03/02/2025

Україна

Україна

Ця прасувальна система - це просто якийсь скарб! Я так само як і більшість не люблю прасувати, в мене навіть були речі, які я не носили лише тому, що їх дуже складно випрасувати через особливості тканини, або велику кількість рюш. Покупка цієї системи стала просто спасінням! Я без проблем і за значно коротший час можу випрасувати одяг, постіль, а штори і тюль я прасую прям на вікні, знімаючи систему з підставки. Води вистачає на довше ніж у звичайному ручному відпарювачі. Ця система дуже спростила моє життя і єдиним мінусом є те, що вона не прасує сама.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

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Lahtiütlused

  1. testitud kolmandast osapoolest asutuse poolt bakterite E. coli, S. aureus, C. albicans ning lestade kohta puuvilla peal 10 sekundi pikkuse aurutamisajaga

  2. Võrreldes meie Philipsi aurutriikraudadega

  3. võrreldes aurutriikraudadega, vastavalt tarbijatele, tootepaigutuse test oktoobris 2022