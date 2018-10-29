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Tootmine lõpetatud

Kellraadio iPodile

AJ301DB/12

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Laske kaasaskantavas mängijas oleval muusikal üle kogu kodu kõlada. Dokkige oma iPod või GoGeari mängija Philipsi kompaktse kellraadioga, mis pakub rikkalikku bassiheli ja 12 W väljundvõimsust (RMS). Nautige suurepärast heli ja alustage iga päeva muusikaga.

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Ärgake oma iPodi lemmikmuusika saatel

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

  • Must

Esitage ja laadige oma iPodi samal ajal

Esitage ja laadige oma iPodi samal ajal

Nautige oma lemmik-MP3-muusikat ka iPodi laadimise ajal! Dokiga saate ühendada iPodi otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata lemmikmuusikat suurepärase heliga. See ka laeb iPodi esitamise ajal, et võiksite nautida muusikat muretsemata iPodi aku tühjenemise pärast. Puldiga saate navigeerida, valida ja esitada iPodi salvestatud muusikat. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb iPodi dokkimise ajal automaatselt.

wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks

wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks

Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Aux-in-pistikupesa kaasaskantava MP3-mängija ühendamiseks

Aux-in-pistikupesa kaasaskantava MP3-mängija ühendamiseks

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.