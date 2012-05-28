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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ3112/12

4.4

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud AM-/FM-raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Kuva kõik eelised

Ärgake äratuskella või raadioga

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

  • Kompaktne disain

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

Suur, lihtsalt nähtav ekraan

Suurel ekraanil kuvatavat on lihtne näha. Nüüd näete kellaaega ja äratuse aega hõlpsasti ka kaugemalt. See on ideaalne eakatele või nägemisraskustega inimestele.

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik

22/09/2013

Polska

Polska

jak coś jest do wszystkiego ...

intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)

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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik

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