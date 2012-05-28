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Tootmine lõpetatud
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!
Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud AM-/FM-raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.
Kompaktne disain
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Suurel ekraanil kuvatavat on lihtne näha. Nüüd näete kellaaega ja äratuse aega hõlpsasti ka kaugemalt. See on ideaalne eakatele või nägemisraskustega inimestele.
4.4
5-st
5
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik
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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik
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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik
Rogalik85
22/09/2013
Polska
jak coś jest do wszystkiego ...
intuincyjny w obsłudze, tylko najważniejsze funkcje - w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego ... chyba pierwszy elektroniczny zegar który umiałam ustawić nie naciskając wszystkiego na raz ;)
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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik
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See arvustus tehti tootele AJ3112 Radiobudzik