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Tootmine lõpetatud
Ärgake üles FM-raadio ja täislaetud nutitelefoniga.
Philipsi kellraadioga AJ3200 saate uneajal laadida kõiki nutitelefone, nii iPhone'e kui ka Androidi telefone. Reguleeritav alus sobib ideaalselt igale telefonile. Ärgake üles oma lemmikraadio saatel ja alustage päeva täislaetud nutitelefoniga.
Universaalne laadimine
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Lõpp kaablikaosele teie öökapil. Selle kellraadioga on kaasas kolm vahetatavat alust iPhone'i, Androidi või muude nutitelefonide laadimiseks. Kasutage iPhone'i jaoks Apple'i Lightning-ühenduse või 30-pinist laadimiskaablit koos sobiva alusega ja/või komplekti kuuluvat mikro-USB-alust Androidi ja muude telefonide jaoks. Pärast kaabli ja aluse ühendamist dokkige oma nutitelefon ning alustage kohe laadimist. Isegi kaablid on kenasti silma alt ära.
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.
3.5
5-st
8
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
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See arvustus tehti tootele AJ3200 Laikrodis-radijas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3200 Laikrodis-radijas
DudDa
19/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
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See arvustus tehti tootele AJ3200 Radiobudzik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3200 Radiobudzik
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
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See arvustus tehti tootele AJ3200 Radio cu ceas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3200 Radio cu ceas