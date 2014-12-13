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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ3200/12

3.5

| (8) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Ärgake üles FM-raadio ja täislaetud nutitelefoniga.

Philipsi kellraadioga AJ3200 saate uneajal laadida kõiki nutitelefone, nii iPhone'e kui ka Androidi telefone. Reguleeritav alus sobib ideaalselt igale telefonile. Ärgake üles oma lemmikraadio saatel ja alustage päeva täislaetud nutitelefoniga.

Kuva kõik eelised

Ärgake üles FM-raadio ja täislaetud nutitelefoniga.

  • Universaalne laadimine

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

Universaalsed laadimisalused ja sõlmevaba kaabli haldamine

Universaalsed laadimisalused ja sõlmevaba kaabli haldamine

Lõpp kaablikaosele teie öökapil. Selle kellraadioga on kaasas kolm vahetatavat alust iPhone'i, Androidi või muude nutitelefonide laadimiseks. Kasutage iPhone'i jaoks Apple'i Lightning-ühenduse või 30-pinist laadimiskaablit koos sobiva alusega ja/või komplekti kuuluvat mikro-USB-alust Androidi ja muude telefonide jaoks. Pärast kaabli ja aluse ühendamist dokkige oma nutitelefon ning alustage kohe laadimist. Isegi kaablid on kenasti silma alt ära.

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

Korrake äratust, et veel veidi magada

Korrake äratust, et veel veidi magada

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.5

5-st

8

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

2

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3200 Laikrodis-radijas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3200 Laikrodis-radijas

19/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3200 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3200 Radiobudzik

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3200 Radio cu ceas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3200 Radio cu ceas

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.