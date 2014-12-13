Universaalsed laadimisalused ja sõlmevaba kaabli haldamine

Lõpp kaablikaosele teie öökapil. Selle kellraadioga on kaasas kolm vahetatavat alust iPhone'i, Androidi või muude nutitelefonide laadimiseks. Kasutage iPhone'i jaoks Apple'i Lightning-ühenduse või 30-pinist laadimiskaablit koos sobiva alusega ja/või komplekti kuuluvat mikro-USB-alust Androidi ja muude telefonide jaoks. Pärast kaabli ja aluse ühendamist dokkige oma nutitelefon ning alustage kohe laadimist. Isegi kaablid on kenasti silma alt ära.