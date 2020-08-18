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Tootmine lõpetatud
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!
See stiilne kahe äratussignaaliga Philipsi kellraadio aitab päeva alustada lemmikraadiojaama või leebe heliga. Käepärase kaabli abil saate otse voodist juhtida ka oma kaasaskantavat muusikamängijat.
FM/MW, analooghäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Sisseehitatud sisendkaabel
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Alberts
18/08/2020
România
Kinnitatud ostja
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3226 Radio cu ceas
Kasutamise kuupäev 2020-04-18
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3226 Radio cu ceas
Kasutamise kuupäev 2020-04-18