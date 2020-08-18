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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ3226/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

See stiilne kahe äratussignaaliga Philipsi kellraadio aitab päeva alustada lemmikraadiojaama või leebe heliga. Käepärase kaabli abil saate otse voodist juhtida ka oma kaasaskantavat muusikamängijat.

Kuva kõik eelised

Ärgake äratuskella või raadioga

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

  • FM/MW, analooghäälestus

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

  • Sisseehitatud sisendkaabel

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Korrake äratust, et veel veidi magada

Korrake äratust, et veel veidi magada

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Kinnitatud ostja

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3226 Radio cu ceas

Kasutamise kuupäev 2020-04-18

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3226 Radio cu ceas

Kasutamise kuupäev 2020-04-18

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.