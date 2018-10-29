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AJ3275D/12
Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel
Lemmikmuusika kuulamine iPodist/iPhone'ist on õige algus päevale. See kompaktne kell esitab ja laeb Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i mudeleid ka siis, kui neil on kaitsekorpused ümber. Soovi korral saate äratusena kasutada ka raadiot või sumistit.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
2 W
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
Selle süsteemi väljundvõimsus on 2 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
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