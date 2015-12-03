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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ3500/12

4

| (5) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suure ekraaniga kellraadio

Muutke hommikud erksamaks kellaga, millel on suur LED-ekraan . Sisselülitamisel valib kell aja automaatselt ja sel on varupatarei, et äratus kõlaks ka siis, kui toidet pole. Võite valida äratamiseks raadio või äratussignaali.

Kuva kõik eelised

Suure ekraaniga kellraadio

  • Suur ekraan

  • FM/MW, analooghäälestus

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

Suur, lihtsalt nähtav ekraan

Suurel ekraanil kuvatavat on lihtne näha. Nüüd näete kellaaega ja äratuse aega hõlpsasti ka kaugemalt. See on ideaalne eakatele või nägemisraskustega inimestele.

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

MW-/FM-tuuner

MW-/FM-tuuner

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

5

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

03/12/2015

România

România

Kinnitatud ostja

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3500 Radio cu ceas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

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See arvustus tehti tootele AJ3500 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

See arvustus tehti tootele AJ3500 Radiobudzik

See arvustus tehti tootele AJ3500 Radiobudzik

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.