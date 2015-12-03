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Tootmine lõpetatud
Suure ekraaniga kellraadio
Muutke hommikud erksamaks kellaga, millel on suur LED-ekraan . Sisselülitamisel valib kell aja automaatselt ja sel on varupatarei, et äratus kõlaks ka siis, kui toidet pole. Võite valida äratamiseks raadio või äratussignaali.
Suur ekraan
FM/MW, analooghäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Suurel ekraanil kuvatavat on lihtne näha. Nüüd näete kellaaega ja äratuse aega hõlpsasti ka kaugemalt. See on ideaalne eakatele või nägemisraskustega inimestele.
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
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5-st
5
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ciuc70
03/12/2015
România
Kinnitatud ostja
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
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See arvustus tehti tootele AJ3500 Radio cu ceas
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MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
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See arvustus tehti tootele AJ3500 Radiobudzik
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Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
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See arvustus tehti tootele AJ3500 Radiobudzik