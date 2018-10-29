Projitseerige kuhu ja millal tahes

Philipsi kellraadio projitseerib päeval eriti suure valgustugevusega ja pimedas meeldivalt pehme valgusega, et kellaaeg, kuupäev ja animatsioonid oleksid alati selgelt nähtavad. Tänu nutikatele temperatuurianduritele saab kuvada nii sise- kui ka välistemperatuuri.