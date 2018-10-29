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Tootmine lõpetatud

Digitaalhäälestusega kellraadio

AJ3650/12

Projitseerige kuhu ja millal tahes

Philipsi kellraadio projitseerib päeval eriti suure valgustugevusega ja pimedas meeldivalt pehme valgusega, et kellaaeg, kuupäev ja animatsioonid oleksid alati selgelt nähtavad. Tänu nutikatele temperatuurianduritele saab kuvada nii sise- kui ka välistemperatuuri.

Kuva kõik eelised

tänu eriti suurele valgustugevusele

Projitseerige kuhu ja millal tahes

  • Üliere aja projitseerimine

Projitseerib aega, kuupäeva, temperatuuri ja animatsioone

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Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Eelnevalt valitud rahustava muusika saatel võite rahulikult uinuda

Eelnevalt valitud rahustava muusika saatel võite rahulikult uinuda

Lõõgastuge või uinuge rahulike helide saatel. Philipsi kellraadiosse on laetud mitmeid rahustavaid muusikapalu. Võite valida vihmasaju, ookeanilained, spaamuusika ja enamatki, et seda mugavalt nautida.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.