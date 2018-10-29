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Tootmine lõpetatud
AJ3650/12
Projitseerige kuhu ja millal tahes
Philipsi kellraadio projitseerib päeval eriti suure valgustugevusega ja pimedas meeldivalt pehme valgusega, et kellaaeg, kuupäev ja animatsioonid oleksid alati selgelt nähtavad. Tänu nutikatele temperatuurianduritele saab kuvada nii sise- kui ka välistemperatuuri.
Üliere aja projitseerimine
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Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.
Lõõgastuge või uinuge rahulike helide saatel. Philipsi kellraadiosse on laetud mitmeid rahustavaid muusikapalu. Võite valida vihmasaju, ookeanilained, spaamuusika ja enamatki, et seda mugavalt nautida.
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