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AJ3916/12
Alustage päeva CD-plaadilt lemmiklugu kuulates
Alustage oma argitegemisi inspireerivate helidega. Philipsi kellraadio laseb teil uinuda eellaaditud lõõgastumismuusikat kuulates ja ärgata lemmik-CD-plaadi või loodushelide saatel. Lainurk-stereokõlarid aitavad teil tõusta ja särada.
CD
Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. Ühele CD-le mahub kuni 10 tundi muusikat. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.
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