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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ4300B/12

2.7

| (3) Auhinnad

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Topeltäratus teile ja partnerile tagab päevale meeldiva alguse. FM-jaamahäälestuse abil saate kumbki ärgata oma lemmikraadiosaate peale või kasutada traditsioonilist äratusheli. Sisseehitatud USB-port võimaldab laadida kõiki mobiiliseadmeid.

Kuva kõik eelised

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

Philipsi raadio tööaega saab lihtsalt määrata, sisestades digitaaltaimerisse soovitud minutite arvu. Raadio käivitab taimeri automaatselt ja lülitub määratud aja saabudes välja.

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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2.7

5-st

3

Auhinnad

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4300B Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

See arvustus tehti tootele AJ4300B Radioura

See arvustus tehti tootele AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

See arvustus tehti tootele AJ4300B Radio cu ceas

See arvustus tehti tootele AJ4300B Radio cu ceas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.