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Tootmine lõpetatud
AJ4300B/12
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!
Topeltäratus teile ja partnerile tagab päevale meeldiva alguse. FM-jaamahäälestuse abil saate kumbki ärgata oma lemmikraadiosaate peale või kasutada traditsioonilist äratusheli. Sisseehitatud USB-port võimaldab laadida kõiki mobiiliseadmeid.
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Philipsi raadio tööaega saab lihtsalt määrata, sisestades digitaaltaimerisse soovitud minutite arvu. Raadio käivitab taimeri automaatselt ja lülitub määratud aja saabudes välja.
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.
2.7
5-st
3
Auhinnad
jacek3miasto
07/10/2017
Polska
Kolejny produkt Philipsa w domu.
Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4300B Radiobudzik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ4300B Radiobudzik
insomniac
14/02/2016
Slovenija
Kupil, vrnil po 2 dneh
Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)
See arvustus tehti tootele AJ4300B Radioura
See arvustus tehti tootele AJ4300B Radioura
Pulman
15/09/2017
România
De 2 lei cumperi de 2 lei ai.
Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.
See arvustus tehti tootele AJ4300B Radio cu ceas
See arvustus tehti tootele AJ4300B Radio cu ceas