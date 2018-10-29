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Tootmine lõpetatud
AJ6200D/12
Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel
Selle stiilse Philipsi kell-raadioga saate oma iPodi/iPhone'i Lightning-ühenduse kaudu esitada ja laadida. Seadmel on lisa-USB, 5 W toiteväljund ja programmeeritav FM-digitaalhäälestus ning esipaneeli suured nupud võimaldavad kellaaega ja äratust mugavalt reguleerida.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
USB-port laadimiseks
5W, FM, topeltäratus
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
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