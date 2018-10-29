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Tootmine lõpetatud

Äratusega kellraadio iPodile/iPhone'ile

AJ6200D/12

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

Selle stiilse Philipsi kell-raadioga saate oma iPodi/iPhone'i Lightning-ühenduse kaudu esitada ja laadida. Seadmel on lisa-USB, 5 W toiteväljund ja programmeeritav FM-digitaalhäälestus ning esipaneeli suured nupud võimaldavad kellaaega ja äratust mugavalt reguleerida.

Kuva kõik eelised

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • USB-port laadimiseks

  • 5W, FM, topeltäratus

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Lisa-USB täiendava nutitelefoni või tahvelarvuti laadimiseks

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.