Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 2 tundi) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaiksele ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.