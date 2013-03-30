TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Põhipilt
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

Digitaalhäälestusega kellraadio

AJ7000/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM/MW raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Kuva kõik eelised

ärgake oma lemmikraadiojaama kuuldes

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

  • FM, digitaalhäälestus

  • 20 salvestatavat jaama

  • Topeltäratus

  • Lülitage sisse ja määrake aeg

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks

Philipsi raadio tööaega saab lihtsalt määrata, sisestades digitaaltaimerisse soovitud minutite arvu. Raadio käivitab taimeri automaatselt ja lülitub määratud aja saabudes välja.

Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 2 tundi) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaiksele ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

30/03/2013

Polska

Polska

Super produkt

Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.