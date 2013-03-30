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Tootmine lõpetatud
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!
Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM/MW raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.
FM, digitaalhäälestus
20 salvestatavat jaama
Topeltäratus
Lülitage sisse ja määrake aeg
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
Philipsi raadio tööaega saab lihtsalt määrata, sisestades digitaaltaimerisse soovitud minutite arvu. Raadio käivitab taimeri automaatselt ja lülitub määratud aja saabudes välja.
Unetaimeriga võite määrata, kui kaua muusikat või raadiojaama esitada, enne kui magama jääte. Määrake vaid ajapiirang (kuni 2 tundi) ja valige kuulatav CD või raadiojaam. Seade esitab muusikat valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel säästlikule, vaiksele ooterežiimile. Unetaimeriga võite oma lemmik-CD või raadiojaama saatel uinuda, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem