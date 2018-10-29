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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile

AJ7045D/12

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

Alustage iga päeva oma Lightning-ühendusega iPodist/iPhone'ist pärineva lemmikmuusikaga. See sisseehitatud Bass Reflex kõlaritega stiilne dokkimisjaam edastab rikkalikku, sügavat bassi ja jõulist heli.

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selle dokkimisjaamaga

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • FM, topeltäratus

  • 20 W

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Väljundvõimsus 20 W RMS

Väljundvõimsus 20 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

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