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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile

AJ7245D/12

Ärgake suurepärase muusika saatel

Alustage päeva selle Philipsi dokkimisjaamaga. Kõlarisüsteem Bass Reflex Speaker System annab muusikale võimsa bassi, lisaks väljundvõimsus 20 W RMS ja Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i dokk. Nautige tasuta Philipsi rakenduse kaudu veelgi mõnusamaid ärkamisi ja raadiokuulamise kogemusi.

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selle iPodi/iPhone'i dokkimisjaama abil

Ärgake suurepärase muusika saatel

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • FM, topeltäratus

  • 20 W, aja ja äratuse varundamine

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Väljundvõimsus 20 W RMS

Väljundvõimsus 20 W RMS

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

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