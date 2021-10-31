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Tootmine lõpetatud
AJT5300W/12
Bluetooth®
Universaalne laadimine
Topeltäratus
FM, digitaalhäälestus
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.
Kõlaril on USB-liides. Seega kui teie nutitelefoni aku hakkab kas kodus või teel olles tühjaks saama, saate selle oma kaasaskantava kõlari aku kaudu täis laadida.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
5.0
5-st
1
Arvustus
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Positiivsed omadused
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Negatiivsed omadused
Можно сказать, что цена несколько высокая
See arvustus tehti tootele AJT5300W Радіогодинник
See arvustus tehti tootele AJT5300W Радіогодинник