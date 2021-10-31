TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
  • Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni

Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJT5300W/12

5
| (1) Arvustus
Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni
AJT5300W võimaldab teil päeva alustada täielikult laetuna. See kellraadio töötab ka juhtmevaba kõlarina, mis voogedastab muusikat mis tahes Bluetoothi seadmest. Tänu sisseehitatud alusele laadib see magamise ajal mis tahes iPhone’i või Androidi nutitelefoni.
Kuva kõik eelised

Kuulake juhtmevabalt muusikat ja laadige oma nutitelefoni

  • Bluetooth®

  • Universaalne laadimine

  • Topeltäratus

  • FM, digitaalhäälestus

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii stabiilne kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsat juhtmevaba ühendust teiste Bluetoothi seadmetega, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvel- või sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

USB-liides mis tahes mobiilse seadme laadimiseks

USB-liides mis tahes mobiilse seadme laadimiseks

Kõlaril on USB-liides. Seega kui teie nutitelefoni aku hakkab kas kodus või teel olles tühjaks saama, saate selle oma kaasaskantava kõlari aku kaudu täis laadida.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

1

Arvustus

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Positiivsed omadused

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Negatiivsed omadused

Можно сказать, что цена несколько высокая

See arvustus tehti tootele AJT5300W Радіогодинник

See arvustus tehti tootele AJT5300W Радіогодинник

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.