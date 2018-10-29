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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ100W/12

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Valge

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

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MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.