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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1027/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • CD

  • Kassettmakk

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

Automaatpeatusega kassettmakk

Automaatpeatusega kassettmakk

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CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Positiivsed omadused

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Negatiivsed omadused

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

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See arvustus tehti tootele AZ1027 CD Soundmachine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1027 CD Soundmachine

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.