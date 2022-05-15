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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.
CD
Kassettmakk
Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.
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Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
MogućiKupac
15/05/2022
Hrvatska
Zanimanje za univerzalno i zabavu!
Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.
Positiivsed omadused
Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.
Negatiivsed omadused
Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.
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See arvustus tehti tootele AZ1027 CD Soundmachine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1027 CD Soundmachine