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Tootmine lõpetatud
AZ1048/12
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Käepärase ja kompaktse disainiga seadme abil saate kuulata muusikat erinevatest allikatest nagu USB Direct, MP3-CD või raadio.
USB
Ühendage kõrvaklapid, et muusikat isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega kõrvaklapid.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.
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