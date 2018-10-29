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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1048/12

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Käepärase ja kompaktse disainiga seadme abil saate kuulata muusikat erinevatest allikatest nagu USB Direct, MP3-CD või raadio.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • USB

Stereokõrvaklappide pesa

Stereokõrvaklappide pesa

Ühendage kõrvaklapid, et muusikat isiklikumalt nautida. Võite nautida lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi häirimata, ühendades seadmega kõrvaklapid.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

20 muusikapala programmeerimine CD-lt

CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.

Tehnilised andmed

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.