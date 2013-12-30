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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1837/12

1

| (1) Arvustus

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Käepärase disainiga seadmega saate kuulata erinevatest allikatest (näiteks USB Direct, MP3-CD või raadio) pärinevat muusikat.

Kuva kõik eelised

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Lifestyle'i disain

  • USB

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka sõprade ja perega.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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1.0

5-st

1

Arvustus

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30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

See arvustus tehti tootele AZ1837 Bumbox CD

See arvustus tehti tootele AZ1837 Bumbox CD

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