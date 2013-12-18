TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote kasutamise foto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Toote kasutamise foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1850/12

4

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurepärane kaasaskantav heli

Philipsi CD-heliseade vabastab teie digitaalsed lemmiklood kaasaskantavast muusikapleierist ja võimaldab neid nautida võimsa heliga igal ajal ning igal pool.

Kuva kõik eelised

Suurepärane kaasaskantav heli

  • USB

  • Digitaalhäälestus

Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks

Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks

Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.