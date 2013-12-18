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Suurepärane kaasaskantav heli
Philipsi CD-heliseade vabastab teie digitaalsed lemmiklood kaasaskantavast muusikapleierist ja võimaldab neid nautida võimsa heliga igal ajal ning igal pool.
USB
Digitaalhäälestus
Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult lõõgastuda.
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
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6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Lusi
18/12/2013
Polska
Sprawdza się w codziennym użytkowaniu
Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD
Pszczola71
17/12/2013
Polska
Dobry sprzęt
Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD
wszaman
23/09/2012
Polska
Kinnitatud ostja
Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.
Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).
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See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1850 Bumbox CD