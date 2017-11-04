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Tootmine lõpetatud
Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
Philipsi kaasaskantav CD Sound Machine on võimas helisüsteem, mille saate endaga kõikjale kaasa võtta. See päästab teie muusika valla juhtmevaba ühe puudutusega NFC-ühenduvusega, et sidumine Bluetoothiga oleks hõlbus. Või esitage oma muusikat lihtsalt USB-ga, CD-l ja MP3-CD-l.
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
USB
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.
Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1890T Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1890T Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1890T Bumbox CD