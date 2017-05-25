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  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.
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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Must

  • 3 W

  • Digitaalhäälestus

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

CD, CD-R ja CD-RW esitamine

Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

20 muusikapala programmeerimine CD-lt

CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215B CD grotuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215B CD grotuvas

07/07/2025

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Positiivsed omadused

Prostota

Negatiivsed omadused

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215B Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215B Bumbox CD

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Kinnitatud ostja

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Positiivsed omadused

könnyen kezelhető

Negatiivsed omadused

A hangszóró lehetne jobb

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215B CD Soundmachine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215B CD Soundmachine

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.