30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Must
3 W
Digitaalhäälestus
Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.
Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.
CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215B CD grotuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215B CD grotuvas
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Positiivsed omadused
Prostota
Negatiivsed omadused
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215B Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215B Bumbox CD
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Positiivsed omadused
könnyen kezelhető
Negatiivsed omadused
A hangszóró lehetne jobb
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215B CD Soundmachine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215B CD Soundmachine