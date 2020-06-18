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  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ318B/12

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.
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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Kompaktne disain

  • USB

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

20 eelseadistatavat jaama

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Positiivsed omadused

Малък, но силен и кристален звък

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ318B CD радиокасетофон

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ318B CD радиокасетофон

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.