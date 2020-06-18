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Kompaktne disain
USB
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Positiivsed omadused
Малък, но силен и кристален звък
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ318B CD радиокасетофон
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ318B CD радиокасетофон