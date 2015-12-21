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Tootmine lõpetatud
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kassettmakk
2 W
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
0
Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ328 Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ328 Bumbox CD
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Positiivsed omadused
Rengeteg féle lejátszási mód.
Negatiivsed omadused
A hangminőség lehetne jobb.
See arvustus tehti tootele AZ328 CD Soundmachine
Kasutamise kuupäev 2018-06-06
See arvustus tehti tootele AZ328 CD Soundmachine
Kasutamise kuupäev 2018-06-06