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  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
  • Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete

Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ700T/12

3.9
| (17) Auhinnad
Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete
Philipsi kaasaskantav CD Sound Machine on võimas helisüsteem, mille saate endaga kõikjale kaasa võtta. See päästab teie muusika valla juhtmevaba ühe puudutusega NFC-ühenduvusega, et sidumine Bluetoothiga oleks hõlbus. Või esitage oma muusikat lihtsalt USB-ga, CD-l ja MP3-CD-l.
Kuva kõik eelised

Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt kõikjal, kuhu lähete

  • Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

  • USB Direct

  • 12 W

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.9

5-st

17

Auhinnad

2

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Positiivsed omadused

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Negatiivsed omadused

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD

30/06/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Rewelacja

Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design

Positiivsed omadused

kompaktowy wygląd; jakość dzwięku

Negatiivsed omadused

słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD

01/05/2016

Polska

Polska

Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus

Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.