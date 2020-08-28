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Tootmine lõpetatud
AZ700T/12
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
USB Direct
12 W
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.
3.9
5-st
17
Auhinnad
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Positiivsed omadused
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Negatiivsed omadused
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
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See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD
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See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD
Stanley53
30/06/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Rewelacja
Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design
Positiivsed omadused
kompaktowy wygląd; jakość dzwięku
Negatiivsed omadused
słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota
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See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD
Lukasz8520
01/05/2016
Polska
Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus
Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .
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See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ700T Boombox CD