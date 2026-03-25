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Uus
Värskelt jahvatatud oad annavad Sulle suurepärase kohviaroomi ja maitse.
Lihtsalt libista käepidet. Baristina jahvatab, tampib ja valmistab Sinu kohvi automaatselt.
Eemalda portafilter. Loputa see. See ongi kõik – oled valmis!
Piisavalt kompaktne igale köögilauale, piisavalt võimas barista-stiilis kohvi jaoks.
16-baarise rõhuga pump vabastab Sinu ubadest täieliku maitse espresso jaoks.
Värskelt jahvatatud oad annavad Sulle suurepärase kohviaroomi ja -maitse. Ubade jahvatamine vahetult enne valmistamist muudab Sinu igapäevase tassi millekski eriliseks. See on erinevus kohvi ja tõeliselt hea kohvi vahel.
Lihtsalt viipa käepidemega. Baristina jahvatab, tampib ja valmistab Sinu kohvi automaatselt. Pole vaja mingeid baristaoskusi. Kõik on tehtud, nii et Sina saad lihtsalt tagasi lõõgastuda ja nautida oma espressot või lungot.
Eemalda portafilter. Loputa see. See ongi kõik. Baristina muudab puhastamise kiireks ja lihtsaks. Pole keerulisi samme – see on loodud lihtsuse ja mugavuse jaoks.
4.8
5-st
121
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Kamil Drwal MF.
25/03/2026
Polska
Doskonałe podwójne espresso
Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.
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See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/66 Espresso machine
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See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/66 Espresso machine
JH19
09/01/2026
Polska
Super ekspresik!
To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.
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See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/06 Espresso machine
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See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/06 Espresso machine
PEGGpipeline
05/01/2026
Polska
Baristina
Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa
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See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/02 Espresso machine
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See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/02 Espresso machine
A+ energiamärgis vastavalt Šveitsi energiatõhususe standarditele.
Välja arvatud vee ja kohviga kokkupuutuvad osad.