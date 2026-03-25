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  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
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  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
  • Armastad päris espressot. Vihkad tüli?

Uus

Baristinaespressomasin

BAR300/60

4.8
| (152) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Armastad päris espressot. Vihkad tüli?
Vala sisse Sinu lemmikoaed, viipa käepidemega ja naudi uskumatut espressot. Baristina jahvatab oad automaatselt ülimalt värske aroomi saamiseks. Tampib täiuslikult portafiltrisse. Ja valmistab kohvi professionaalse rõhuga. Nii lihtne see ongi
Kuva kõik eelised

Siis tutvu Baristinaga.

Armastad päris espressot. Vihkad tüli?

  • Värskelt jahvatatud oad annavad Sulle parima kohviaroomi ja maitse.

  • Lihtsalt viipa käepidemega. Baristina jahvatab, tampib ja valmistab Sinu kohvi automaatselt.

  • Eemalda portafilter. Loputa see. See ongi kõik – oled valmis!

  • Piisavalt kompaktne igale köögilauале, piisavalt võimas baristastiilis kohvi jaoks.

  • 16-baarise rõhuga pump vabastab Sinu ubadest täieliku maitse espresso jaoks.

Värskeid ube on parim.

Värskeid ube on parim.

Värskelt jahvatatud oad annavad Sulle suurepärase kohviaroomi ja -maitse. Ubade jahvatamine vahetult enne valmistamist muudab Sinu igapäevase tassi millekski eriliseks. See on erinevus kohvi ja tõeliselt hea kohvi vahel.

Viipa. Valmista. Naudi.

Viipa. Valmista. Naudi.

Lihtsalt viipa käepidemega. Baristina jahvatab, tampib ja valmistab Sinu kohvi automaatselt. Pole vaja mingeid baristaoskusi. Kõik on tehtud, nii et Sina saad lihtsalt tagasi lõõgastuda ja nautida oma espressot või lungot.

Lihtne puhastada. Pole tüli.

Lihtne puhastada. Pole tüli.

Eemalda portafilter. Loputa see. See ongi kõik. Baristina muudab puhastamise kiireks ja lihtsaks. Pole keerulisi samme – see on loodud lihtsuse ja mugavuse jaoks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

152

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

3

25/03/2026

Polska

Polska

Doskonałe podwójne espresso

Kupiłem Baristinę dwa miesiące temu. Jestem bardzo zadowolony, nie lubię wydziwiać z kawą dlatego jestem zwolennikiem espresso lub podwójnego espresso. Teraz rano mam szybko mocną i aromatyczną kawę, która stawia mnie na nogi. Mega polecam Kamil.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/66 Espresso machine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/66 Espresso machine

09/01/2026

Polska

Polska

Super ekspresik!

To mój drugi express Philipsa, pierwszy był niezawodny, nie miałam z nim żadnych problemów, niemniej był trochę za duży do małej kuchni, szczególnie, że pije tylko czarna kawę. Wymiana na Baristine okazała się strzałem w 10, mały, cichy, zgrabny i banalnie prosty w obsłudze. Bardzo polecam, jestem zdecydowanie zadowolona z zakupu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/06 Espresso machine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/06 Espresso machine

05/01/2026

Polska

Polska

Baristina

Znakomity ekspres kolbowy, prosta obsługa i eksploatacja. Pyszna kawa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/02 Espresso machine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Baristina BAR301/02 Espresso machine

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. A+ energiamärgis vastavalt Šveitsi energiatõhususe standarditele.

  2. Välja arvatud veega ja kohviga kokkupuutuvad osad.