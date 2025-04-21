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  • Vahusta piima täiuslikult
  • Vahusta piima täiuslikult
  • Vahusta piima täiuslikult
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  • Vahusta piima täiuslikult

Uus

BaristinaPiimavahustaja

BAR311/00

5
| (45) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Vahusta piima täiuslikult
Meie eriline Baristina piimavahustaja vahustab kuuma ja külma piima sekunditega, muutes iga Sinu soovitud kohvistiili täiuslikuks – lihtne kasutada ja ülilihtne puhastada.
Kuva kõik eelised

Töötab kuuma ja külmaga, piimasortide ja taimsete alternatiividega

Vahusta piima täiuslikult

  • Piimavalge

Peene vahu jaoks

Peene vahu jaoks

Seadistatud ideaalsele temperatuurile ja kiirusele, luues ülima jäiga ja peene vahuga.

Kuum või külm

Kuum või külm

Vali temperatuuriks kuum või külm ja valda iga kohvistiili, latte macchiatost kuni jääkohvini.

Iga piim, igal ajal

Iga piim, igal ajal

Loob parima võimaliku vahu erinevat tüüpi piimaga ja taimsete alternatiividega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
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5.0

5-st

45

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/04/2025

Polska

Polska

Poczuj się jak barista będąc amatorem

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czy można co rano mieć w domu kawkę, która będzie smakowała, jak ta z drogiej kawiarni? Owszem, można, i to bez wydawania dużej kwoty pieniędzy. A jak podliczę sobie, ile do tej pory wydawałem na kawę na mieście, to zastanawiam się, dlaczego kolbowy ekspres Philips nie zagościł w mojej kuchni już wcześniej. Kawa z tego ekspresu jest niesamowicie smaczna, do tego idealnie spienione mleko. A wszystko to nie wymaga więcej niż 2-3 minuty czasu. W dodatku obsługa ekspresu jest bajecznie prosta i nie wymaga studiowania długiej instrukcji. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

21/04/2025

Polska

Polska

Prosta droga do idealnego latte

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To urządzenie naprawdę uprzyjemnia każdą kawową chwilę – nie sądziłam, że domowa pianka może być aż tak profesjonalna. #testowaniePhilips Największe wrażenie zrobiła na mnie spieniona mleczna chmurka z napoju kokosowego – gęsta, trwała i pyszna. Do wyboru mamy dwa tryby: na zimno i na ciepło – idealne do różnorodnych kaw czy letnich napojów. Spieniacz nie ma własnej baterii, ale wystarczy ustawić go na kompaktowej bazie, która zajmuje niewiele miejsca. Nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce (poza pokrywką i mieszadłem), ale ręczne czyszczenie jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Cicha praca i elegancki wygląd sprawiają, że używam go codziennie z przyjemnością. Jeśli marzysz o perfekcyjnej piance – niezależnie od rodzaju mleka – to zdecydowanie warto go mieć w swojej kuchni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

21/04/2025

Polska

Polska

Prosty i kompaktowy ekspres

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ekspres Baristina BAR300/60 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Bardzo podoba mi się to, że obsługa jest intuicyjna – nie trzeba czytać długiej instrukcji, żeby zrobić pyszną kawę. Wystarczy jeden przycisk i po chwili mam gotowe espresso. Urządzenie wygląda nowocześnie, a dzięki niewielkim rozmiarom zmieściło się bez problemu nawet w mojej małej kuchni. Smak kawy pozytywnie mnie zaskoczył – jest mocna, aromatyczna i ma świetną temperaturę. Portafilter łatwo się czyści, co doceniam szczególnie rano, gdy liczy się każda minuta. Ekspres pracuje cicho, więc nie budzę domowników.

See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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