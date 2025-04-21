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        Uus

        BAR311/60

        5
        | (45) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
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        5.0

        5-st

        45

        Auhinnad

        100%

        soovitab seda toodet

        3
        2
        1

        21/04/2025

        Polska

        Polska

        Poczuj się jak barista będąc amatorem

        [Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Czy można co rano mieć w domu kawkę, która będzie smakowała, jak ta z drogiej kawiarni? Owszem, można, i to bez wydawania dużej kwoty pieniędzy. A jak podliczę sobie, ile do tej pory wydawałem na kawę na mieście, to zastanawiam się, dlaczego kolbowy ekspres Philips nie zagościł w mojej kuchni już wcześniej. Kawa z tego ekspresu jest niesamowicie smaczna, do tego idealnie spienione mleko. A wszystko to nie wymaga więcej niż 2-3 minuty czasu. W dodatku obsługa ekspresu jest bajecznie prosta i nie wymaga studiowania długiej instrukcji. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

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        21/04/2025

        Polska

        Polska

        Prosta droga do idealnego latte

        [Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] To urządzenie naprawdę uprzyjemnia każdą kawową chwilę – nie sądziłam, że domowa pianka może być aż tak profesjonalna. #testowaniePhilips Największe wrażenie zrobiła na mnie spieniona mleczna chmurka z napoju kokosowego – gęsta, trwała i pyszna. Do wyboru mamy dwa tryby: na zimno i na ciepło – idealne do różnorodnych kaw czy letnich napojów. Spieniacz nie ma własnej baterii, ale wystarczy ustawić go na kompaktowej bazie, która zajmuje niewiele miejsca. Nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce (poza pokrywką i mieszadłem), ale ręczne czyszczenie jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Cicha praca i elegancki wygląd sprawiają, że używam go codziennie z przyjemnością. Jeśli marzysz o perfekcyjnej piance – niezależnie od rodzaju mleka – to zdecydowanie warto go mieć w swojej kuchni.

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

        Jah, soovitan seda toodet

        See arvustus tehti tootele Spieniacz do mleka Baristina BAR311/60

        21/04/2025

        Polska

        Polska

        Prosty i kompaktowy ekspres

        [Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ekspres Baristina BAR300/60 sprawdził się u mnie naprawdę dobrze. Bardzo podoba mi się to, że obsługa jest intuicyjna – nie trzeba czytać długiej instrukcji, żeby zrobić pyszną kawę. Wystarczy jeden przycisk i po chwili mam gotowe espresso. Urządzenie wygląda nowocześnie, a dzięki niewielkim rozmiarom zmieściło się bez problemu nawet w mojej małej kuchni. Smak kawy pozytywnie mnie zaskoczył – jest mocna, aromatyczna i ma świetną temperaturę. Portafilter łatwo się czyści, co doceniam szczególnie rano, gdy liczy się każda minuta. Ekspres pracuje cicho, więc nie budzę domowników.

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        • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
        • Varajane juurdepääs müügile.
        • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.