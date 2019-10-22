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3 otsakut
Argaaniaõliga keraamika
800 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev salongiviimistlusega soeng.
ThermoBrush on eriti suure läbimõõduga – 38 mm. Lai rull on ideaalne juuste silumiseks ja lainete tegemiseks.
ThermoBrush on väikese läbimõõduga – 22 mm. Väikene rull on ideaalne juuste silumiseks ja õrnade lokkide tegemiseks.
4.7
5-st
389
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Kadiadi
22/10/2019
Eesti
Väga rahul.
Mugav kuivatada, et hari on fööniotsas ja veel lisaks häid nippe kuidas koolutada juukseid ja teha erinevaid soenguid!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Nuostabus efektas
Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.
Positiivsed omadused
Puikiai purena, glotnina
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Sniega
28/11/2022
Lietuva
Super!
Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“