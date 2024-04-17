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  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime
  • Erinevad soengud ja hooldav toime

5000 SeriesJuuksekoolutaja

BHA530/00

4.6
| (141) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Erinevad soengud ja hooldav toime
Philipsi juuksekoolutaja Air Styler 5000 võimaldab teil teha lihtsaid igapäevaseid soenguid. Hari väljastab ühtlaselt sooja õhku ja ioonhooldus paneb teie juuksed veelgi rohkem särama.
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Erinevad soengud ja hooldav toime

  • 5 soengutarvikut

  • Kuumuse ühtlane jaotamine

  • 4 korda rohkem ioone*

  • Argaaniaõliga keraamika

Väiksem ülekuumenemine tänu ühtlasele kuumusjaotusele

Kuumuse ühtlane jaotamine tagab teie juustele maksimaalse kaitse ning hoiab juuksed tervete ja läikivatena.

4 korda rohkem ioonhooldust*

See koolutaja tagab teie juustele kohese hoolduse ioonhoolduse. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad staatilise elektri, hooldavad juukseid ja siluvad kutiikuleid, et tugevdada juuste sära ja läiget. Tulemuseks on kaunilt läikivad, siledad ja käharateta juuksed.

Kolm muudetavat kuumuse ja kiiruse seadet lihtsamaks reguleerimiseks

Nautige kolme soojuse ja kahe kiiruse kombinatsiooni, mis loovad täiusliku lõpptulemuse. Te saate valida 3 vastava kuumuseseadega madala ja suure kiiruse seadistuse vahel; jahe, hooldus ja kõrge. Painduvad seadistused tagavad võimsa õhuvoo ja hooliva temperatuuri, et saavutada täpne ja kohandatud soeng.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.6

5-st

141

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

17/04/2024

Lietuva

Lietuva

Formavimo šukos paliko puikų įspūdį

Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

16/04/2024

Lietuva

Lietuva

Labai patogios naudoti

Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.

Positiivsed omadused

Geri priedai, patogus naudojimas

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

12/04/2024

Lietuva

Lietuva

Šukos

Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“

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  1. võrreldes mudeliga HP8656

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