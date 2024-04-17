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5 soengutarvikut
Kuumuse ühtlane jaotamine
4 korda rohkem ioone*
Argaaniaõliga keraamika
Kuumuse ühtlane jaotamine tagab teie juustele maksimaalse kaitse ning hoiab juuksed tervete ja läikivatena.
See koolutaja tagab teie juustele kohese hoolduse ioonhoolduse. Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad staatilise elektri, hooldavad juukseid ja siluvad kutiikuleid, et tugevdada juuste sära ja läiget. Tulemuseks on kaunilt läikivad, siledad ja käharateta juuksed.
Nautige kolme soojuse ja kahe kiiruse kombinatsiooni, mis loovad täiusliku lõpptulemuse. Te saate valida 3 vastava kuumuseseadega madala ja suure kiiruse seadistuse vahel; jahe, hooldus ja kõrge. Painduvad seadistused tagavad võimsa õhuvoo ja hooliva temperatuuri, et saavutada täpne ja kohandatud soeng.
4.6
5-st
141
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Šukos123
17/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Formavimo šukos paliko puikų įspūdį
Patiko tai, jog šukos nevelia plauko, argano aliejaus plokštelė palieka plaukus glotnius, jie nesielektrina.
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See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
GrožioGuru
16/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Labai patogios naudoti
Išltiesinti plaukai atrodo natūraliai tiesūs, siauras koncentratorius gerai padeda pataisyti labiau užsispyruisas vietas. Su tolygaus karščio paskirstymo technologija nėra nerimo perkaitinti plaukų, puikiai išdžiovina.
Positiivsed omadused
Geri priedai, patogus naudojimas
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jolsa
12/04/2024
Lietuva
Kampaania osa
Šukos
Naudoju jau keturius mėnesius. Plaukus ištiesina puikiai, plaukai neperkaista. Turi komplektacijoje penkis priedus. Prekės kaina nedidelė.
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See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHA530/00 „Air Styler“
võrreldes mudeliga HP8656
Lapikul harjal