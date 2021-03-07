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Pöörlev Volumebrush
Ioonhooldus ja turmaliinkate
2 otsikut
1000 W koolutaja optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
Ioonide toimel töötlemine kuivatab juukseid ilma staatilist elektrit tekitamata. Selle käigus vabanevad negatiivse laenguga ioonid, vähendades juuste käharust, silendades neid ning andes juustele sära ja läiget. Selle tulemusena on juuksed läikivad ja käharateta ning näivad parimas vormis.
Koolutaja ainulaadne keraamiline turmaliinkate kaitseb ja elustab juukseid soengu tegemise ajal. See spetsiaalne kate juhib tõhusalt soojust, ei tekita kuumi laike ja lisab iga tõmbega juustele sära.
4.5
5-st
497
Auhinnad
89%
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Upene
07/03/2021
Latvija
Kāpēc es agrāk nezināju par šādu ierīci?
Tas būtu man aiztaupījis veselu lērumu pārdzīvojumu par maniem matiem! Iepriekš 14 gadus lietoju arī Philips brush tipa ieveidotāju. Ar šo jauno fēnu pat smalki mati izskatās kā ieveidoti frizētavā, ieveidojums saglabājas ļoti ilgi. Un pats galvenais ir, ka tas materiāls šķiet kaut kā regulē karstuma plūsmu, jo matu no ieveidošanas vienkārši vairs nelūst! Ļoti iesaku šo ierīci!
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See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler
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See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler
intrp
18/09/2017
Latvija
Lielisks produkts
Ļoti kvalitatīvs fēns, lielā jauda palīdz matus ātri ieveidot un izžāvēt. Mati izskatās veselīgi un gludi. Kā arī īpaši parocīga ir suka ar ievelkamiem sariem. Nedaudz jāapgūst lietošana.
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See arvustus tehti tootele HP8666/00 Airstyler
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See arvustus tehti tootele HP8666/00 Airstyler
Assizi
10/05/2017
Latvija
Kinnitatud ostja
izcils produkts
Esmu ļoti apmierināta ar iegādāto preci. Viegli saprotama lietošana un rezultāts ir kā no salona. Pat paņemot līdzi tālākā ekskursijā, man nebija jādomā par to,kā tikt pie perfektas frizūras pašas rokām.
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See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HP8664/00 Airstyler