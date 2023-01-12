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Tootmine lõpetatud

StyleCare EssentialKoolutaja

BHB862/00

5

| (46) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kõik, mida vetruvate lokkide saamiseks vajate

Lummavate lokkide tegemine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Soovitud lokkide saamiseks lihtsalt kerige juukseid ja kujundage. Keraamiline kate lisab juustele sära ja läiget, tagades vetruvad, glamuursed ja loomulikud lokid.

Kuva kõik eelised

Kõik, mida vetruvate lokkide saamiseks vajate

  • 16 mm rull

  • 200°C temperatuur

  • Keraamiline pinnakate

16 mm rullik lopsakate lokkide ja spiraallokkide tegemiseks

16 mm rullik lopsakate lokkide ja spiraallokkide tegemiseks

16 mm läbimõõduga rullikuga saate teha endale lopsakad, lennukad lokid ja spiraallokid, mis annavad teile rõõmsa ja noorusliku välimuse.

Kaitsev keraamiline pinnakate eriti õrnaks stiliseerimiseks

Kaitsev keraamiline pinnakate eriti õrnaks stiliseerimiseks

Kaitsev keraamiline pinnakate tagab kuumuse ühtlase jaotuse ja kahjustab vähem juukseid ning muudab need läikivaks ja pehmeks.

200 °C kõrge kuumuse temperatuur optimaalse tulemuse saavutamiseks

200 °C kõrge kuumuse temperatuur optimaalse tulemuse saavutamiseks

Kõrge kuumuse temperatuur 200 °C tagab optimaalse tulemuse, samal ajal juuksekahjustusi minimeerides.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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5.0

5-st

46

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

12/01/2023

Polska

Polska

Dobra

Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Kasutamise kuupäev 2022-09-12

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Kasutamise kuupäev 2022-09-12

29/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Kasutamise kuupäev 2021-11-29

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Kasutamise kuupäev 2021-11-29

14/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra lokówka

Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Kasutamise kuupäev 2022-08-14

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Kasutamise kuupäev 2022-08-14

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.