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Päevad
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Tunnid
29
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Minutid
53
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Kõik, mida vetruvate lokkide saamiseks vajate
Lummavate lokkide tegemine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Soovitud lokkide saamiseks lihtsalt kerige juukseid ja kujundage. Keraamiline kate lisab juustele sära ja läiget, tagades vetruvad, glamuursed ja loomulikud lokid.
16 mm rull
200°C temperatuur
Keraamiline pinnakate
16 mm läbimõõduga rullikuga saate teha endale lopsakad, lennukad lokid ja spiraallokid, mis annavad teile rõõmsa ja noorusliku välimuse.
Kaitsev keraamiline pinnakate tagab kuumuse ühtlase jaotuse ja kahjustab vähem juukseid ning muudab need läikivaks ja pehmeks.
Kõrge kuumuse temperatuur 200 °C tagab optimaalse tulemuse, samal ajal juuksekahjustusi minimeerides.
5.0
5-st
46
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Mirella2
12/01/2023
Polska
Dobra
Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Kasutamise kuupäev 2022-09-12
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Kasutamise kuupäev 2022-09-12
Zeberkka
29/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Kasutamise kuupäev 2021-11-29
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Kasutamise kuupäev 2021-11-29
Marcelina217
14/12/2022
Polska
Bardzo dobra lokówka
Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Kasutamise kuupäev 2022-08-14
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Kasutamise kuupäev 2022-08-14