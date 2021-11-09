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  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
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  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
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  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
  • Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest

Tootmine lõpetatud

StyleCareKoolutaja

BHB864/00

4.9
| (28) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest
Looge lihtsalt ideaalsed, klassikalised lokid meie uut koolutajat kasutades. Turmaliinkeraamikaga kaetud rull tagab ideaalselt teie juuste kaitstuse, sirguse ja sära. 200°C temperatuur lubab teil luua imeilusaid lokke ühe keeramisega.
Kuva kõik eelised

Üks keerd puudu ideaalsetest lokkidest

  • 25 mm keskmine rull

  • Turmaliin-keraamika

  • Digitaalne temperatuuriseadistamine

Turmaliin-keraamika tagab täieliku sileduse ja sära

Turmaliin-keraamika tagab täieliku sileduse ja sära

Siled keraamilise kattega rull väldib soengu tegemisel juuksekahjustusi. Seda on töödeldud turmaliiniga, mis annab teie lokkidele ülima sileduse ja sära.

8 digitaalset temperatuuriseadistust tagavad täieliku kontrolli

Digitaalne ekraan koos 8 temperatuuriseadistusega annab teile täieliku vabaduse, et valida oma juuksetüübile sobivaim temperatuur ja vältida kahjustusi.

Kuni 200°C tagab täiuslikud tulemused

Kuni 200°C tagab täiuslikud tulemused

Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ja saavutada soovitud lokkis välimuse.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

28

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Идеальная укладка

Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!

Positiivsed omadused

Цена, качество и крутой результат

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка

08/11/2021

Україна

Україна

Помощница моей красоты

Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!

Positiivsed omadused

качество

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка

01/11/2021

Україна

Україна

за свою стоимость лучше ненайти

Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .

Positiivsed omadused

Только плюсы

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.