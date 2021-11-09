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Tootmine lõpetatud
25 mm keskmine rull
Turmaliin-keraamika
Digitaalne temperatuuriseadistamine
Siled keraamilise kattega rull väldib soengu tegemisel juuksekahjustusi. Seda on töödeldud turmaliiniga, mis annab teie lokkidele ülima sileduse ja sära.
Digitaalne ekraan koos 8 temperatuuriseadistusega annab teile täieliku vabaduse, et valida oma juuksetüübile sobivaim temperatuur ja vältida kahjustusi.
Kõrge temperatuuri abil saate anda juustele uue ilme ja saavutada soovitud lokkis välimuse.
4.9
5-st
28
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
yaroslavby24
09/11/2021
Україна
Идеальная укладка
Очень долго выбирала себе плойку, которая бы была удобной, лёгкой и быстро нагревалась, и мой выбор пал на эту, и я не ошиблась, довольна по сей день, пользуюсь уже больше года, качество техники Филипс всегда был на высоте, Очень удобно что плойка держит локон, волосы не вылазят как в других фирмах. Рекомендую!!
Positiivsed omadused
Цена, качество и крутой результат
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка
Tasha25
08/11/2021
Україна
Помощница моей красоты
Давно хотела приобрести, но не могла определиться с выбором. Довольна, что приобрела плойку Philips, так как качеством и ценой порадовала. Температуру можно выставит самому. Хорошее покрытие. Шнур прокручивается, что не приводит к заламыванию шнура. Удобно и практично!
Positiivsed omadused
качество
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка
01/11/2021
Україна
за свою стоимость лучше ненайти
Купил маме на подарок . Быстро нагревается , есть регулировка температуры , оптимальный диаметр . Недостатков не увидели .
Positiivsed omadused
Только плюсы
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB864/00 Плойка