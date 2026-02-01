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1200 W
Kompaktne
Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.
1200 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
See kompaktne föön pakub teile kolme eelvalitud temperatuuri- ja kiiruseseadistust, võimaldades jaheda õhuga, õrna ja kiiret kuivatust.
4.8
5-st
68
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
ALFenko
01/02/2026
Latvija
Kinnitatud ostja
Fēns
Ērts un kompakts! Ļoti labi der gan matu gan bārdas žāvēšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Matu fēns
Milena Jakubowska
29/05/2025
Polska
Zadowolony klient
Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.
See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka
See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Joker543
12/10/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobra relacja ceny do jakości
Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.
Positiivsed omadused
Lekka, mała
Negatiivsed omadused
Trochę głośna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka