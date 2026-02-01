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  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele
  • Lihtne hooldus sinu juustele

EssentialCareFöön

BHC010/10

4.8
| (68) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Lihtne hooldus sinu juustele
Philipsi uus Essential Care’i föön on ilus, kompaktne ja võimas. 1200 W võimsus tagab kiire ja õrna kuivatuse. Paindlikud seadistused võimaldavad kasutajal leida endale sobiva lahenduse, et oma juuste eest eriti hästi hoolt kanda.
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Lihtne hooldus sinu juustele

  • 1200 W

  • Kompaktne

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Kokkupandav käepide kaasaskandmise hõlbustamiseks

Sellel föönil on kokkupandav käepide, mistõttu on tegemist väikese, kompaktse fööniga, mida saab lihtsalt pakkida kõige väiksemasse kohta ning mida võite kaasa võtta peaaegu kõikjale.

1200 W õrn kuivatus tagab kauni tulemuse

1200 W õrn kuivatus tagab kauni tulemuse

1200 W fööni optimaalne õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.

Kolm paindlikku eelvalitud kuivatusseadistust erinevateks ülesanneteks

Kolm paindlikku eelvalitud kuivatusseadistust erinevateks ülesanneteks

See kompaktne föön pakub teile kolme eelvalitud temperatuuri- ja kiiruseseadistust, võimaldades jaheda õhuga, õrna ja kiiret kuivatust.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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4.8

5-st

68

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

01/02/2026

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Fēns

Ērts un kompakts! Ļoti labi der gan matu gan bārdas žāvēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Matu fēns

29/05/2025

Polska

Polska

Zadowolony klient

Świetna suszarka, która nada się na wszelkiego rodzaju wyjazdy.

See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka

See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka

12/10/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dobra relacja ceny do jakości

Mała, składana, lekka suszarka, która dobrze suszy czyli robi swoją robotę.

Positiivsed omadused

Lekka, mała

Negatiivsed omadused

Trochę głośna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EssentialCare BHC010/10 Suszarka

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.