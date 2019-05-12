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Tootmine lõpetatud
Ülikompaktne
1200 W
Kaks muudetavat kiiruseseadet
1,8-meetrine juhe
Philips EssentialCare Compact fööni paras õhuvoog ja õrn kuivatusvõimsus annavad iga päev kauni tulemuse.
See kerge ja hõlpsasti käsitsetav föön, mis on siiski piisavalt väike hoiustamiseks peaaegu kõikjal, on nutika tänapäevase disainiga.
4.8
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AlexandraDumitru
12/05/2019
România
Uscare rapida
Imi place uscatorul de par deoarece imi usuca rapid parul.. Il pot lua oriunde dupa mine datorita aspectului sau si faptului ca nu este greu de carat. Il recomand!
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See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Lylu77
07/05/2019
România
Foarte util
O uscare rapida nu usuca parul il lasa moale si matasos
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Ghiocel
07/05/2019
România
Un produs util pentru călătorii si nu numai dar si pentru copii
Este util nu doar pentru călătorii ci si pentru copii care nu au răbdare si vor să se usuce singuri.Il am de 2-3 ani si nu am avut probleme,dimpotrivă l-am folosit mereu,mă bucur că sunteti inventivi si va gândiți si la persoanele care călătoresc Va mult
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Essential BHD001/00 Uscător de păr