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  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
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  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
  • Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool

Tootmine lõpetatud

EssentialFöön

BHD006/00

4.9
| (186) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool
Philipsi juukseföön Essential pakub 1600 W võimast kuivatust, samal ajal kui ThermoProtecti temperatuuriregulaator aitab hoolitseda teie juuste eest. Fööni kompaktne disain ja kokkupandav käepide teevad sellest ideaalse reisikaaslase.
Kuva kõik eelised

Võimas ja hoolitsev kuivatamine ka kodust väljaspool

  • 1600 W

  • ThermoProtecti seadistus

  • Kokkupandav käepide

  • Universaalpinge

1600 W kuivatusvõimsus

1600 W kuivatusvõimsus

1600 W föön tekitab optimaalse õhuvoo, mis tagab kauni tulemuse iga päev.

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Kokkupandav käepide hõlpsaks hoiustamiseks

Kokkupandav käepide hõlpsaks hoiustamiseks

Kompaktne disain ja kokkupandav käepide võimaldavad fööni kergesti kotti mahutada ja endaga alati kaasa võtta.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

186

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

1

14/04/2021

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Teicams produkts

Ergonomisks rokturis, patīk difuzors matu apjomam, labs matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns

29/12/2016

Latvija

Latvija

Šis ir lielisks produkts

Matu fēns ļoti ātri izšāvē matus, mazāk nekā 10 minūtēs. Esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Noteikti ieteiktu to citiem.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD004/00 Matu fēns

10/08/2023

Polska

Polska

suszarka do suszenia i modelowania włosów

super układanie fryzury regulacja nawiewu ciepło zimno

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential BHD002/00 Suszarka do włosów

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.