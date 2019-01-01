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  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
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  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
  • Loodud võimsaks, disainitud stiilseks

Tootmine lõpetatud

DryCarePro juukseföön

BHD176/00

4.9
| (140) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Loodud võimsaks, disainitud stiilseks
Philips DryCare profitaseme fööni vahelduvvoolumootor tekitab õhuvoo kuni 95 km/h, et saavutada kiired ja professionaalsed tulemused. Kerget fööni on lihtsam kasutada ja sellega on mugav juukseid kuivatada.
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Loodud võimsaks, disainitud stiilseks

  • 2200 W

  • Vahelduvvoolumootor

  • 95 km/h

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Ioonide toimel töödeldud läikivad ja käharateta juuksed

Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.

Kerge

Kerge

Philipsi DryCare Pro föönil on kerge ja kompaktne disain, et seda oleks veelgi mugavam kasutada. Käepidemel on orgaaniline disain - tänu sellele on seadet hea haarata ja hoida

Jahe õhupahvak, külm õhuvoog soengu fikseerimiseks

Jahe õhupahvak, külm õhuvoog soengu fikseerimiseks

Proffidele hädavajalik funktsioon - jaheda õhupahvaku nupp - tekitab võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

140

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

01/01/2019

Polska

Polska

Bardzo pozytywna

Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro

21/07/2018

Polska

Polska

Zadowolenie z produktu w 100%!

Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

21/02/2018

Polska

Polska

rewelacyjna suszarka

Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.