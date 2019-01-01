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Tootmine lõpetatud
2200 W
Vahelduvvoolumootor
95 km/h
Ioonhooldusega saab juukseid antistaatiliselt kuivatada. Laetud negatiivsed ioonid eemaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad ja kaunilt läikivad juuksed.
Philipsi DryCare Pro föönil on kerge ja kompaktne disain, et seda oleks veelgi mugavam kasutada. Käepidemel on orgaaniline disain - tänu sellele on seadet hea haarata ja hoida
Proffidele hädavajalik funktsioon - jaheda õhupahvaku nupp - tekitab võimsa külma õhuvoo. Seda kasutatakse soengu tegemise järel soengu viimistlemiseks ja fikseerimiseks.
4.9
5-st
140
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
gendi77
01/01/2019
Polska
Bardzo pozytywna
Bardzo ładna i przyjemna w dotyku obudowa, najlepszy wybór co do ceny...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD174/00 Suszarka Pro
JacaLipa
21/07/2018
Polska
Zadowolenie z produktu w 100%!
Suszarka bardzo wydajna, jonizacja działa doskonale!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
domig
21/02/2018
Polska
rewelacyjna suszarka
Świetna suszarka, bardzo dobrze i szybko suszy włosy, profesjonalny sprzęt, gorąco polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD177/00 Suszarka Pro