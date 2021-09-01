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  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
  • Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril

3000Föön

BHD360/20

4.8
| (433) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril
Ainulaadse disainiga ThermoProtecti tarvik segab sooja ja jahedat õhku, hoolitsedes teie juuste eest.
Kuva kõik eelised

Koos ThermoProtecti tarvikuga

Võimas kuivatamine madalamal temperatuuril

  • 2100 W

  • ThermoProtecti tarvik

  • Täiustatud ioonhooldus

  • Kuus temperatuuri- ja kiiruseseadistust

Võimas 2100 W kuivatus

Võimas 2100 W kuivatus

See 2100 W föön tekitab võimsa õhuvoo, mis tagab kauni tulemuse igal korral.

ThermoProtecti tarvik

ThermoProtecti tarvik

Ainulaadse disainiga ThermoProtecti tarvik segab sooja ja jahedat õhku, hoolitsedes teie juuste eest. See langetab temperatuuri 15°C, tagades siiski kiire juuste kuivatamise.

Täiustatud ioonhooldus tagab läikivad ja kahuvabad juuksed

Täiustatud ioonhooldus tagab läikivad ja kahuvabad juuksed

See võimas ioonsüsteem vabastab kuivatamise ajal kuni 20 miljonit iooni*, tagades läikivad ja kahuvabad juuksed.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

433

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

01/09/2021

Eesti

Eesti

Uskumatult kiire ja kerge föön

Karbist välja võttes märkasin esimesena seda, kui kerge föön oli. Paksude juuste kuivatamine võtab kaua aega ning sageli väsib käsi raskema fööniga ära, kuid sellega on juuste kuivatamine väga mugav! Hämmastas veel see, kui kiiresti föön juuksed otsast lõpuni ära kuivatas. Ainukese miinusena tooksin ilmselt välja selle, et föön on väga vali, seega võib olla hommikuti ajab sellega kellegi teise üles, kuid kuna ennast see ei häiri, siis minu poolt maksimum punktid!

Positiivsed omadused

kerge, kiire

Negatiivsed omadused

vali

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön

15/06/2021

Eesti

Eesti

Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe

Väga hea hinnaga ning piisavalt võimas föön igapäevaseks kasutamiseks.

Positiivsed omadused

Hea hind, piisavalt võimas, mitu erinevat temperatuuriseadistust, kerge

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön

26/05/2021

Eesti

Eesti

Väike aga tubli

Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Teeb juuksed kiiresti kuivaks ning ei pea juuste kuivatamisele kaua aega kulutama. Võimalik on kasutada nii jahedamat kui ka kuumemat rezhiimi. Mulle meeldib see, et föön pole väga suur ja on lihtsa disainiga ning mahub hästi sahtlisse ära. Samuti ei tee töötades väga suurt lärmi ning juhtme pikkus on piisav.

Positiivsed omadused

Väga hea hinnaga, kiire ning väike föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
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  1. Kiireima kiiruseseadistuse korral