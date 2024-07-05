Naiselikult ilusa ja lithsa disainiga. Mõõtmetelt paraja suurusega, et paigutada vannitoas käepärasesse kohta. Oma hinna poolest väga soodne, sest kuivatab juukseid ülikiiresti ning neid rikkumata. Lisaks on sellel föönil erinevad kiirused ning kuumustemperatuurid ja ka juuste ülekuumenemise kaitse. Mulle endale tundub, et kui sellega juukseid kuivatan, siis mu juuksed ei lähe nii kiiresti ka mustaks.