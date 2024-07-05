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2300 W
ThermoShieldi tehnoloogia
Neljakordne ioonhooldus*
Kolm kuumuse- ja kaks kiiruseseadistust
Ülekuumenemise detektor optimeerib ja juhib aktiivselt õhutemperatuuri, kaitstes juukseid ülekuumenemisest põhjustatud kahjustuste eest**. Nautige ThermoShieldi tehnoloogiaga pingevaba kuivatamise kogemust.
Võimas 2300 W õhuvoog kuivatab 20%** kiiremini ilma juukseid kahjustamata.
Fööni suure jõudlusega mootor on välja töötatud professionaalide jaoks. Mootor tekitab õhuvoo kiirusega kuni 110 km/h****, et juukseid kiiresti kuivatada ja muljteavaldavaid soenguid teha.
4.8
5-st
826
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Luna200
05/07/2024
Eesti
Kinnitatud ostja
Super föön!
Föön on suurepärane. Võimas, mitu funktsiooni, ilus disain. Kõik on omavahel tasakaalus.
Positiivsed omadused
võimas, funktsionaalne
Negatiivsed omadused
võiks olla natukene vaiksem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD514/00 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD514/00 Föön
Kelluke
21/09/2021
Eesti
Väga hea hinnaga ning kiire
Naiselikult ilusa ja lithsa disainiga. Mõõtmetelt paraja suurusega, et paigutada vannitoas käepärasesse kohta. Oma hinna poolest väga soodne, sest kuivatab juukseid ülikiiresti ning neid rikkumata. Lisaks on sellel föönil erinevad kiirused ning kuumustemperatuurid ja ka juuste ülekuumenemise kaitse. Mulle endale tundub, et kui sellega juukseid kuivatan, siis mu juuksed ei lähe nii kiiresti ka mustaks.
Positiivsed omadused
Hea hind ja kuivatab juukseid kiiresti
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön
Siblik
22/08/2021
Eesti
Suurepärane föön
Suurepärane föön - juuksed saab kiirelt kuivaks, peanahk ei muutu kuumaks ja pärast föönitamist on juuksed kenasti läikivad. Lisaks on föön välimuselt väga ilus ja kerge! Soovitan :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön
vs. BHD350 ülemises asendis
ThermoShieldi seadistus
* vs tavaline föön
* * * testitud Philipsi laboris, otsakuga, maksimaalsel seadistusel