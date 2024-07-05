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  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
  • Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**

5000 SeriesFöön

BHD530/00

4.8
| (826) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**
ThermoShieldi tehnoloogia tagab ülima kaitse kuumakahjustuste eest, juhtides aktiivselt fööni õhutemperatuuri optimaalsele tasemele.
Kuva kõik eelised

ThermoShield tehnoloogiaga

Kiire kuivatamine ilma kuumakahjustusteta**

  • 2300 W

  • ThermoShieldi tehnoloogia

  • 4x ioonhooldus

  • Kolm kuumuse- ja kaks kiiruseseadistust

ThermoShieldi tehnoloogia tagab ülima kuumuskaitse

ThermoShieldi tehnoloogia tagab ülima kuumuskaitse

Ülekuumenemise detektor optimeerib ja juhib aktiivselt õhutemperatuuri, kaitstes juukseid ülekuumenemisest põhjustatud kahjustuste eest**. Nautige ThermoShieldi tehnoloogiaga pingevaba kuivatamise kogemust.

20%*** kiirem kuivatamine võimsa 2300 W õhuvooga

20%*** kiirem kuivatamine võimsa 2300 W õhuvooga

Võimas 2300 W õhuvoog kuivatab 20%** kiiremini ilma juukseid kahjustamata.

Tänu võimsale mootorile on õhuvookiirus 110 km/h****

Tänu võimsale mootorile on õhuvookiirus 110 km/h****

Fööni suure jõudlusega mootor on välja töötatud professionaalide jaoks. Mootor tekitab õhuvoo kiirusega kuni 110 km/h****, et juukseid kiiresti kuivatada ja muljteavaldavaid soenguid teha.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

826

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

05/07/2024

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Super föön!

Föön on suurepärane. Võimas, mitu funktsiooni, ilus disain. Kõik on omavahel tasakaalus.

Positiivsed omadused

võimas, funktsionaalne

Negatiivsed omadused

võiks olla natukene vaiksem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD514/00 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD514/00 Föön

21/09/2021

Eesti

Eesti

Väga hea hinnaga ning kiire

Naiselikult ilusa ja lithsa disainiga. Mõõtmetelt paraja suurusega, et paigutada vannitoas käepärasesse kohta. Oma hinna poolest väga soodne, sest kuivatab juukseid ülikiiresti ning neid rikkumata. Lisaks on sellel föönil erinevad kiirused ning kuumustemperatuurid ja ka juuste ülekuumenemise kaitse. Mulle endale tundub, et kui sellega juukseid kuivatan, siis mu juuksed ei lähe nii kiiresti ka mustaks.

Positiivsed omadused

Hea hind ja kuivatab juukseid kiiresti

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön

22/08/2021

Eesti

Eesti

Suurepärane föön

Suurepärane föön - juuksed saab kiirelt kuivaks, peanahk ei muutu kuumaks ja pärast föönitamist on juuksed kenasti läikivad. Lisaks on föön välimuselt väga ilus ja kerge! Soovitan :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 Series BHD530/00 Föön

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. vs. BHD350 ülemises asendis

  2. ThermoShieldi seadistus

  3. * vs tavaline föön

  4. * * * testitud Philipsi laboris, otsakuga, maksimaalsel seadistusel

  5. Mineraalne iooniline pärast kuuekuulist UV-valgusega kokkupuudet