Mina ei oskaks föönilt midagi rohkemat oodatagi! Kuivatab juuksed tõesti kiiresti ja mulle meeldib eriti see ThermoShield funktsioon, et juuksed ei saaks liialt kuuma. Samuti on väga märgatav vahe eelmise fööniga just kahususe osas - juuksed on peale föönitamist siidised ja siledad. Julgen soovitada!