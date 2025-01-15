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  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
  • Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.

Uus

Föön7000 seeria

BHD713/10

4.8
| (245) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.
Philipsi 7000 seeria fööniga saavutate kiiresti professionaalse tulemuse. Miljonid ioonid muudavad teie juuste läike intensiivsemaks, samal ajal kui täiustatud ThermoShield tehnoloogia mõõdab temperatuuri, et kaitsta juukseid liigse kuumuse eest.
Kuva kõik eelised

Täiustatud ThermoShield tehnoloogiaga

Kergem** ja 20% kiirem*. Parim kaitse juustele.

  • Täiustatud ThermoShieldi tehnoloogia

  • Veeioonid, mineraalioonid, 8 x rohkem ioone

  • 60%********* rohkem läiget juustele

  • 4 minuti pikkune kiire kuivatamine

  • Kuivatab 20%** kiiremini kui 2300 W fööniga

Täiustatud ThermoShield tehnoloogia kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest

Täiustatud ThermoShield tehnoloogia kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest

Kahe anduriga süsteem mõõdab pidevalt temperatuuri ja reguleerib aktiivselt temperatuuri 24 000 korda kuivatusseansi jooksul, et kaitsta teie juukseid liigse kuumuse eest. Nautige 25% ühtlasemat kuivatustemperatuuri mistahes keskkonnas*********.

Võimas õhuvoog 30% kiiremaks kuivatamiseks****

Võimas õhuvoog 30% kiiremaks kuivatamiseks****

Uuenduslik võimas õhuvoog ja spetsiaalselt disainitud küttekeha kuivatavad juuksed vaid 4 minutiga****.

Veeioonid niisutavad juukseid

Veeioonid niisutavad juukseid

Lisage niiskust, et tagada pehmed ja terve välimusega juuksed. Veeioonitehnoloogia tekitab üle 1000 korra rohkem veesisaldust kui ilma ioontehnoloogiata seadme kasutamine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

245

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

5
4
3
2
1

banaan1

15/01/2025

Eesti

Ilus, vaikne ja võimas

Föön lubab kuivatada juukseid kiiremini, kui teised- ja seda ta teeb ka :) Ei lähe kordagi kuumaks ja keskmisest föönist palju vaiksem.

Positiivsed omadused

Mitu otsikut, vaikne, kuivatab kiiresti, mitu erinevat ´mode´, ehk õrn ja aeglasem, thermoshield, kiire, külm.

See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria

See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria

Liiiz

28/12/2024

Eesti

Super föön

Lihtsalt super föön - kerge, mugav ja hea kasutada. Kuivatab juuksed kiiresti. Võimalus valida erinevate kuumuse ja tugevuste vahel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Föön BHD723/10 7000 seeria

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Föön BHD723/10 7000 seeria

Juukse gurmaan

23/10/2024

Eesti

Heade funktsioonidega föön

Mina ei oskaks föönilt midagi rohkemat oodatagi! Kuivatab juuksed tõesti kiiresti ja mulle meeldib eriti see ThermoShield funktsioon, et juuksed ei saaks liialt kuuma. Samuti on väga märgatav vahe eelmise fööniga just kahususe osas - juuksed on peale föönitamist siidised ja siledad. Julgen soovitada!

Positiivsed omadused

Kiire, kerge, jätab juuksed siidiseks

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes 2300 W fööniga Philips S5000

  2. vs Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Põhineb keskmiselt 4 minuti pikkusel kuivatusajal

  4. * * Põhineb heledanahalise inimese keskmise pikkusega (40 cm) juustel labori keskkonnas, maksimaalse kiiruse ja kuumuse seadistustega. Tegelik tulemus võib erineda.

  5. * * * Mineraalioonidega pärast 6 kuu pikkust kokkupuudet UV kiirgusega

  6. * * * * Võrreldes toote HP8232/20 maksimaalse seadistusega

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 maksimaalse seadistusega

  8. * * * * * * Täiustatud ThermoShield tehnoloogia seadistusega

  9. * * * * * * * Kui kasutada kuuma ja jaheda õhu režiimi võrreldes loomulikult kuivatatud juustega. Testitud USA-s asuvas kolmanda osapoole testimisinstituudis.