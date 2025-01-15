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Uus
Täiustatud ThermoShieldi tehnoloogia
Veeioonid, mineraalioonid, 8 x rohkem ioone
60%********* rohkem läiget juustele
4 minuti pikkune kiire kuivatamine
Kuivatab 20%** kiiremini kui 2300 W fööniga
Kahe anduriga süsteem mõõdab pidevalt temperatuuri ja reguleerib aktiivselt temperatuuri 24 000 korda kuivatusseansi jooksul, et kaitsta teie juukseid liigse kuumuse eest. Nautige 25% ühtlasemat kuivatustemperatuuri mistahes keskkonnas*********.
Uuenduslik võimas õhuvoog ja spetsiaalselt disainitud küttekeha kuivatavad juuksed vaid 4 minutiga****.
Lisage niiskust, et tagada pehmed ja terve välimusega juuksed. Veeioonitehnoloogia tekitab üle 1000 korra rohkem veesisaldust kui ilma ioontehnoloogiata seadme kasutamine.
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Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
banaan1
15/01/2025
Eesti
Ilus, vaikne ja võimas
Föön lubab kuivatada juukseid kiiremini, kui teised- ja seda ta teeb ka :) Ei lähe kordagi kuumaks ja keskmisest föönist palju vaiksem.
Positiivsed omadused
Mitu otsikut, vaikne, kuivatab kiiresti, mitu erinevat ´mode´, ehk õrn ja aeglasem, thermoshield, kiire, külm.
See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria
See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria
Liiiz
28/12/2024
Eesti
Super föön
Lihtsalt super föön - kerge, mugav ja hea kasutada. Kuivatab juuksed kiiresti. Võimalus valida erinevate kuumuse ja tugevuste vahel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Föön BHD723/10 7000 seeria
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Föön BHD723/10 7000 seeria
Juukse gurmaan
23/10/2024
Eesti
Heade funktsioonidega föön
Mina ei oskaks föönilt midagi rohkemat oodatagi! Kuivatab juuksed tõesti kiiresti ja mulle meeldib eriti see ThermoShield funktsioon, et juuksed ei saaks liialt kuuma. Samuti on väga märgatav vahe eelmise fööniga just kahususe osas - juuksed on peale föönitamist siidised ja siledad. Julgen soovitada!
Positiivsed omadused
Kiire, kerge, jätab juuksed siidiseks
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Föön BHD720/10 7000 seeria
Võrreldes 2300 W fööniga Philips S5000
vs Philips MoistureProtect HP8280
* Põhineb keskmiselt 4 minuti pikkusel kuivatusajal
* * Põhineb heledanahalise inimese keskmise pikkusega (40 cm) juustel labori keskkonnas, maksimaalse kiiruse ja kuumuse seadistustega. Tegelik tulemus võib erineda.
* * * Mineraalioonidega pärast 6 kuu pikkust kokkupuudet UV kiirgusega
* * * * Võrreldes toote HP8232/20 maksimaalse seadistusega
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 maksimaalse seadistusega
* * * * * * Täiustatud ThermoShield tehnoloogia seadistusega
* * * * * * * Kui kasutada kuuma ja jaheda õhu režiimi võrreldes loomulikult kuivatatud juustega. Testitud USA-s asuvas kolmanda osapoole testimisinstituudis.