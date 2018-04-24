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  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks
  • Klõpsuga stiilseks

Tootmine lõpetatud

StyleCareMultifunktsionaalne koolutaja

BHH811/00

4.8
| (34) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Klõpsuga stiilseks
Iga päev erinev soeng! Täiuslikult läikivatest sirgetest ja lokkis juustest ülespandud soenguteni – uue Philipsi multifunktsionaalne koolutaja ja stiilijuhendiga saate teha üle 10 soengu.
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Rohkem kui 10 soengut koos stiilijuhendiga

Klõpsuga stiilseks

  • Rohkem kui 10 soengut

  • 5 otsakut ja tarvikut

  • Soengujuhend

  • OneClicki tehnoloogia

80 mm sirgendaja sirgete juuste saamiseks

80 mm sirgendaja sirgete juuste saamiseks

80 mm sirgendusplaadid sirgete juuste saamiseks

25 mm lokitangid tihedate ja vetruvate lokkide tegemiseks

25 mm lokitangid tihedate ja vetruvate lokkide tegemiseks

25 mm lokitangid ideaalsete tihedate ja vetruvate lokkide tegemiseks

Soengujuhend ja kolm kasulikku soengutarvikut rohkem kui 10 soengu tegemiseks

Soengujuhend ja kolm kasulikku soengutarvikut rohkem kui 10 soengu tegemiseks

Kaasas soengujuhend rohkem kui 10 soengu tegemiseks, 2 elastset juuksekummi soengutegemise lihtsustamiseks ja soengutegemise abivahend erinevate soengute katsetamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

34

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2

24/04/2018

Polska

Polska

Sprzęt super, godny polecenia!

Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Positiivsed omadused

Суцільні плюси

Negatiivsed omadused

Недоліків не знайшла

See arvustus tehti tootele StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

See arvustus tehti tootele StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Positiivsed omadused

Делает идеальные кудри и волны

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.