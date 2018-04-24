Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.