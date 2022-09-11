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Eriti suur harjapind
ThermoProtecti tehnoloogia
Keraamiline turmaliinkate
Keraamiline turmaliinkate tagab läikivad, sirged ja pusadeta juuksed
ThermoProtecti tehnoloogia säilitab kogu harjapinna ulatuses ühtlase temperatuuri, et ennetada ülekuumenemist juuste kaitsmiseks ja tervisliku väljanägemise tagamiseks.
Kaks temperatuuriseadistust (170 °C ja 200 °C), et valida oma juustele sobivaim.
4.8
5-st
273
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
KatriS.
11/09/2022
Eesti
hea asi kahustele juustele peale pesu
Super asi minusugustele kahus ja lokkis juustega inimestele, kes ei taha koguaeg sirgendada. Peale pesu ideaalne harjaga läbi tõmmata, ei pea enam sirgendajaga juukseid kahjustama. Mõnus asi.
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See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Õnts
28/03/2019
Eesti
Philips StyleCare Essential Sirgendav juuksehari BHH880/00
Väga super toode. Tõmbad lameda harjaga läbi juuste ja vaid mõne minutiga on juuste kahu kadunud ja juuksed on mõnusalt sirged. Sirgendajaga kulus mul alati rohkem aega. Soovitan väga seda toodet.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Lan35
16/12/2023
Latvija
Kinnitatud ostja
Lielisks produkts!
Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.
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See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Katsetatud 33 naisel, kellel on keskmise pikkusega juuksed. Katsetatud Hiinas.