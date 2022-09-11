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  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*

StyleCare EssentialSirgendav juuksehari

BHH880/00

4.8
| (273) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
Naturaalselt sirged ja kaunilt läikivad juuksed kõigest 5 minutiga. Meie ThermoProtecti tehnoloogia ja harjaste kuju koosmõjul saavutate terved ja pusadeta juuksed.
Kuva kõik eelised

Sirged, läikivad ja pusadeta juuksed

Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*

  • Eriti suur harjapind

  • ThermoProtecti tehnoloogia

  • Keraamiline turmaliinkate

Keraamiline turmaliinkate

Keraamiline turmaliinkate

Keraamiline turmaliinkate tagab läikivad, sirged ja pusadeta juuksed

ThermoProtecti tehnoloogia

ThermoProtecti tehnoloogia

ThermoProtecti tehnoloogia säilitab kogu harjapinna ulatuses ühtlase temperatuuri, et ennetada ülekuumenemist juuste kaitsmiseks ja tervisliku väljanägemise tagamiseks.

2 temperatuuriseadistust vastavalt teie juuksetüübile.

2 temperatuuriseadistust vastavalt teie juuksetüübile.

Kaks temperatuuriseadistust (170 °C ja 200 °C), et valida oma juustele sobivaim.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

273

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/09/2022

Eesti

Eesti

hea asi kahustele juustele peale pesu

Super asi minusugustele kahus ja lokkis juustega inimestele, kes ei taha koguaeg sirgendada. Peale pesu ideaalne harjaga läbi tõmmata, ei pea enam sirgendajaga juukseid kahjustama. Mõnus asi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

28/03/2019

Eesti

Eesti

Philips StyleCare Essential Sirgendav juuksehari BHH880/00

Väga super toode. Tõmbad lameda harjaga läbi juuste ja vaid mõne minutiga on juuste kahu kadunud ja juuksed on mõnusalt sirged. Sirgendajaga kulus mul alati rohkem aega. Soovitan väga seda toodet.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

16/12/2023

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Lielisks produkts!

Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetatud 33 naisel, kellel on keskmise pikkusega juuksed. Katsetatud Hiinas.