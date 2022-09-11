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ThermoProtecti tehnoloogia
Ioonhooldus
Argaaniaõliga keraamiline kate
Ioonhooldus vabastab miljoneid ioone, kõrvaldab staatilise elektri ja tulemuseks on kauni välimusega läikivad juuksed
Kolmekordsete harjaste disain aitab pusad õrnalt lahti harutada ja sirgendab juukseid, kaitstes peanahka kuumuse eest.
Lapik kuju võimaldab korraga rohkem juukseid sirgendada.
4.8
5-st
273
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
KatriS.
11/09/2022
Eesti
hea asi kahustele juustele peale pesu
Super asi minusugustele kahus ja lokkis juustega inimestele, kes ei taha koguaeg sirgendada. Peale pesu ideaalne harjaga läbi tõmmata, ei pea enam sirgendajaga juukseid kahjustama. Mõnus asi.
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See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Õnts
28/03/2019
Eesti
Philips StyleCare Essential Sirgendav juuksehari BHH880/00
Väga super toode. Tõmbad lameda harjaga läbi juuste ja vaid mõne minutiga on juuste kahu kadunud ja juuksed on mõnusalt sirged. Sirgendajaga kulus mul alati rohkem aega. Soovitan väga seda toodet.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari
Lan35
16/12/2023
Latvija
Kinnitatud ostja
Lielisks produkts!
Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.
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See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
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See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme
Poolas läbi viidud kodutesti põhjal, kus osales 96 erineva juuksetüübiga naist. Kehtib 170 °C ja 200 °C juures