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  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
  • Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*

5000Sirgendav juuksehari

BHH885/00

4.8
| (273) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*
Loomulikud sirged kaunilt säravad juuksed kõigest viie minutiga. Meie ioonhoolduse süsteemiga ThermoProtect-tehnoloogia ja spetsiaalselt kujundatud hari annavad terve välimusega kahususevabad juuksed.
Kuva kõik eelised

Ioonhooldus siledate ja läikivate juuste jaoks

Loomulikult sirged juuksed 5 minutiga*

  • ThermoProtecti tehnoloogia

  • Ioonhooldus

  • Argaaniaõliga keraamiline kate

ThermoProtect vähendab juuste kuumuakahjustusi

ThermoProtect vähendab juuste kuumuakahjustusi

Ioonhooldus vabastab miljoneid ioone, kõrvaldab staatilise elektri ja tulemuseks on kauni välimusega läikivad juuksed

Kolmekordsete harjaste disain

Kolmekordsete harjaste disain

Kolmekordsete harjaste disain aitab pusad õrnalt lahti harutada ja sirgendab juukseid, kaitstes peanahka kuumuse eest.

Suur lapik hari

Suur lapik hari

Lapik kuju võimaldab korraga rohkem juukseid sirgendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

273

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

11/09/2022

Eesti

Eesti

hea asi kahustele juustele peale pesu

Super asi minusugustele kahus ja lokkis juustega inimestele, kes ei taha koguaeg sirgendada. Peale pesu ideaalne harjaga läbi tõmmata, ei pea enam sirgendajaga juukseid kahjustama. Mõnus asi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

28/03/2019

Eesti

Eesti

Philips StyleCare Essential Sirgendav juuksehari BHH880/00

Väga super toode. Tõmbad lameda harjaga läbi juuste ja vaid mõne minutiga on juuste kahu kadunud ja juuksed on mõnusalt sirged. Sirgendajaga kulus mul alati rohkem aega. Soovitan väga seda toodet.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare Essential BHH880/00 Sirgendav juuksehari

16/12/2023

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

Lielisks produkts!

Lieliska ķemme! Parasti mazgāju matus uz nakti un no rīta tos ieveidoju. Ķemme uzsilst 2 minūšu laikā, ērta lietošanā, ātri iztaisno matus, tos nebojājot. Maniem matiem procedūra aizņem līdz 5 minūtēm. Izmantoju 170 grādu uzsilšanu, pilnīgi pietiekami.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 BHH885/00 Karstā taisnojošā ķemme

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Poolas läbi viidud kodutesti põhjal, kus osales 96 erineva juuksetüübiga naist. Kehtib 170 °C ja 200 °C juures