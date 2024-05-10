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  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
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  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
  • Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed

StraightCare EssentialThermoProtecti sirgendaja

BHS375/00

4.8
| (138) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed
Pikad keratiini sisaldavad plaadid ja 2 temperatuuri seadistust tagavad kiire ja lihtsa tulemuse. Hoolitsege oma juuste eest koos ThermoProtecti tehnoloogiaga, mis aitab vältida ülekuumenemist.
Kuva kõik eelised

Siledad ja säravad hoolitsetud juuksed

  • ThermoProtecti tehnoloogia

  • Keratiiniga töödeldud plaadid

  • 2 temperatuuriseadistust

ThermoProtecti tehnoloogia

ThermoProtecti tehnoloogia

ThermoProtecti tehnoloogia jaotab kuumust plaatidel ühtlaselt, et vältida juukseid kahjustavat ülekuumenemist.

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid muudavad juuksed siledaks ja säravaks

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid muudavad juuksed siledaks ja säravaks

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste, tagades kiire ja lihtsa stiliseerimise.

Temperatuurivahemik kuni 220 °C

Temperatuurivahemik kuni 220 °C

Kuni 220 °C temperaturivahemik tagab kauakestvad tulemused, minimeerides juuksekahjustusi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
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4.8

5-st

138

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

3
2

10/05/2024

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Świetna

Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

28/06/2023

Polska

Polska

Doskonała w każdym calu

Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to

Positiivsed omadused

Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect

18/02/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Przystępna cena za dobrą jakość

Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.

Positiivsed omadused

Duża moc

Negatiivsed omadused

Płytki mogłyby być większe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.