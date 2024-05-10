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Tootmine lõpetatud
ThermoProtecti tehnoloogia
Keratiiniga töödeldud plaadid
10 temperatuuriseadistust
ThermoProtecti tehnoloogia jaotab kuumust plaatidel ühtlaselt, et vältida juukseid kahjustavat ülekuumenemist.
Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste, tagades kiire ja lihtsa stiliseerimise.
Valige sobiv temperatuur vahemikus 160–230 °C, et tagada kauakestvad tulemused ja minimeerida juuksekahjustusi.
4.8
5-st
138
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
KasiaST
10/05/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Świetna
Prostownica świetnie prostuje włosy, nie niszczy ich. Za tę cenę super produkt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Katarzyna D
28/06/2023
Polska
Doskonała w każdym calu
Długo zastanawiałam się nad idealną prostownica. Wybrałam bezkonkurencyjna Philips. 1. Przystepna cena moj porfel nie ucierpiał 2. Dziesięć poziomow nagrzewania dzieki czemu moge regulowac moc grzania 3.super kształt i wielkość idealnie pasuje do kobiecej ręki 4. Szybciutko sie narzewa rozczesze włosy i już mogę prostować 5. Gdy zapomne ją wyłączyć nie muszę myśleć że spali się dom - prostownica sama się wyłączy. 6. moje włosy nie niszczą się od wysokiej temperatury Szczeże polecam ją każdej kobiecie która ma niesforne puszące sie kręcone wlosy to
Positiivsed omadused
Szybko się nagrzewa, na plus to że posiada tyle poziomów nagrzewania, poreczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS377/00 Prostownica ThermoProtect
Joker84
18/02/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Przystępna cena za dobrą jakość
Polecam każdej kobiece która nie ma zbyt dużo czasu.
Positiivsed omadused
Duża moc
Negatiivsed omadused
Płytki mogłyby być większe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare Essential BHS378/00 Prostownica ThermoProtect