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Tootmine lõpetatud
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loodud igale juuksetüübile
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad käharateta juuksed, millel on kaunis läige.
Profitaseme sirgendusplaatide pikkus on 105mm, mistõttu käib sirgendamine kiiremini ja lihtsamalt.
Siledad keraamilise kattega plaadid libisevad sujuvalt ja väldivad soengu tegemisel juuksekahjustusi.
4.8
5-st
163
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
LAI1234
10/07/2019
Latvija
Labs matu taisnotājs
Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas
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See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
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See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs
Evelina36
15/07/2019
Lietuva
Labai patiko
Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta
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See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
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See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Idealus skubančioms
Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.
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See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės