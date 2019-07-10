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  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
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  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
  • Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega

Tootmine lõpetatud

StraightCareJuuksesirgendaja

BHS674/00

4.8
| (163) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega
Sirgestage lihtsalt oma juukseid meie uue sirgendajaga. Iooniline käsitsus ja keraamilise kattega plaadid tagavad juuste kaitse, sirguse ning sära. Kõrge temperatuur 220°C võimaldab saavutada imeilusa tulemuse ühe korraga!
Kuva kõik eelised

Pange oma juuksed tähelepanu keskpunkti erilise hoolitsusega

  • 10 digitaalset seadistust

  • loodud igale juuksetüübile

Ioonhooldus tagab, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Ioonhooldus tagab, et teie juuksed oleksid säravad ja siledad

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad käharateta juuksed, millel on kaunis läige.

Eriti pikad plaadid (105 mm) kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Eriti pikad plaadid (105 mm) kiireks ja lihtsaks sirgendamiseks

Profitaseme sirgendusplaatide pikkus on 105mm, mistõttu käib sirgendamine kiiremini ja lihtsamalt.

Keraamiline pinnakate tagab sujuva libisemise ja väldib kahjustusi

Keraamiline pinnakate tagab sujuva libisemise ja väldib kahjustusi

Siledad keraamilise kattega plaadid libisevad sujuvalt ja väldivad soengu tegemisel juuksekahjustusi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

163

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2

10/07/2019

Latvija

Latvija

Labs matu taisnotājs

Ļoti labi taisno matus, matus nebojā, mati izskatās spīdīgi pēc taisnošanas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Izcilais matu galu taisnotājs

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patiko

Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Idealus skubančioms

Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.