tal on kumerad ja siledad ääred ümberringi, niiet ta ei tõmba kõiki su juukseid peast välja mis muidu jääksid sirgendaja vahele kinni, ta aitab metsikult kaasa tüütute udukarvakeste silumisega ja seade ei lähe käes absoluutselt kuumaks. kui sa ei oska sirgendajaga lokke teha, siis sellega sa oskad automaatselt, ausõna