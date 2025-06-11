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  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
  • Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*

Tootmine lõpetatud

7000 SeriesJuuksesirgendaja

BHS732/00

4.8
| (586) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet
Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*
Kaitske ja kujundage ThermoShieldi tehnoloogiaga, mis tagab ühtlasema temperatuuri ja vähem kuumakahjustusi ning UV-efekti vähendavad mineraalioonid. Kauni, terve ja sasimiketa soengu jaoks.
Kuva kõik eelised

ThermoShieldi tehnoloogia ja mineraalioonidega

Kaitsmisel ja kujundamisel vähem kuumakahjustusi*

  • ThermoShieldi tehnoloogia

  • Mineraalne ioonhooldus

  • 50% võrra kiirem sirgendus

  • Kuumuskindel lahtirullitav kott

ThermoShield tehnoloogia vähendab kuumakahjustusi

ThermoShield tehnoloogia võimaldab soengu kujundamisel vähendada kuumakahjustusi. Andur reguleerib temperatuuri nii, et juuksejuurtest kuni otsteni on tagatud ühtlane tulemus.

Mineraalioonid vähendavad UV-kahjustusi

Mineraalioonid vähendavad UV-kahjustusi

Mineraalioonid aitavad vähendada UV-kiirguse negatiivset mõju ja juuste pinnakahjustusi. Kui UV-kahjustusi on vähem, siis on juuksed siledad ja terved.

Temperatuurivahemik 120–230 °C

Valige sobiv temperatuur vahemikus 120–230 °C, et tagada kauakestvad tulemused ja minimeerida juuksekahjustusi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

586

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

11/06/2025

Eesti

Eesti

Mõnus sirgendaja

Väga lihtne kasutada! Mõnus disain ja mugav sirgendaja.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja

15/01/2025

Eesti

Eesti

tehnoloogia on võimas

tal on kumerad ja siledad ääred ümberringi, niiet ta ei tõmba kõiki su juukseid peast välja mis muidu jääksid sirgendaja vahele kinni, ta aitab metsikult kaasa tüütute udukarvakeste silumisega ja seade ei lähe käes absoluutselt kuumaks. kui sa ei oska sirgendajaga lokke teha, siis sellega sa oskad automaatselt, ausõna

Positiivsed omadused

kerge, mugav, ilus, turvaline- lülitab ennast välja mingi aja jooksul kui pole kasutanud.

See arvustus tehti tootele 7000 seeria BHS742/00 Sirgendaja

See arvustus tehti tootele 7000 seeria BHS742/00 Sirgendaja

30/03/2022

Eesti

Eesti

Väga soovitan!

Väga hea sirgendaja! Läheb kiirelt tööle, sirgendab juuksed imeilusaks ja sirgendamine ei võta kaua aega. Ja peale selle on seda mugav kasutada - eriti meeldib just see, et otsak ei lähe tuliseks ja sellest saab kinni hoida. Ja juuksed ei jää ka kuskile vahele!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja

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Lahtiütlused

  1. Soengu tegemisel saavutati sama tulemus 180 °C madala kuumuse juures vs mudeli HP8361 210 °C kuumusega

  2. vs HP8361

  3. vs HP8361