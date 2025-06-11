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ThermoShieldi tehnoloogia
Mineraalne ioonhooldus
50% võrra kiirem sirgendus
Kuumuskindel lahtirullitav kott
ThermoShield tehnoloogia võimaldab soengu kujundamisel vähendada kuumakahjustusi. Andur reguleerib temperatuuri nii, et juuksejuurtest kuni otsteni on tagatud ühtlane tulemus.
Mineraalioonid aitavad vähendada UV-kiirguse negatiivset mõju ja juuste pinnakahjustusi. Kui UV-kahjustusi on vähem, siis on juuksed siledad ja terved.
Valige sobiv temperatuur vahemikus 120–230 °C, et tagada kauakestvad tulemused ja minimeerida juuksekahjustusi.
4.8
5-st
586
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Maia-Liis
11/06/2025
Eesti
Mõnus sirgendaja
Väga lihtne kasutada! Mõnus disain ja mugav sirgendaja.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja
banaan1
15/01/2025
Eesti
tehnoloogia on võimas
tal on kumerad ja siledad ääred ümberringi, niiet ta ei tõmba kõiki su juukseid peast välja mis muidu jääksid sirgendaja vahele kinni, ta aitab metsikult kaasa tüütute udukarvakeste silumisega ja seade ei lähe käes absoluutselt kuumaks. kui sa ei oska sirgendajaga lokke teha, siis sellega sa oskad automaatselt, ausõna
Positiivsed omadused
kerge, mugav, ilus, turvaline- lülitab ennast välja mingi aja jooksul kui pole kasutanud.
See arvustus tehti tootele 7000 seeria BHS742/00 Sirgendaja
See arvustus tehti tootele 7000 seeria BHS742/00 Sirgendaja
kasutaja012
30/03/2022
Eesti
Väga soovitan!
Väga hea sirgendaja! Läheb kiirelt tööle, sirgendab juuksed imeilusaks ja sirgendamine ei võta kaua aega. Ja peale selle on seda mugav kasutada - eriti meeldib just see, et otsak ei lähe tuliseks ja sellest saab kinni hoida. Ja juuksed ei jää ka kuskile vahele!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7000 Series BHS752/00 Juuksesirgendaja
Soengu tegemisel saavutati sama tulemus 180 °C madala kuumuse juures vs mudeli HP8361 210 °C kuumusega
vs HP8361
vs HP8361